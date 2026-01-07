(VIDEO) “El diablo estaba dentro de mí”, alega padre acusado de matar a su hijo de 5 años en Puerto Rico en víspera del Día de Reyes

NUEVA YORK – Christian Serrano Rosario, el hombre acusado de matar a su hijo de 5 años en la víspera del Día de Reyes en Puerto Rico, dijo que el diablo se apoderó de él o estaba dentro de él.

A preguntas de la prensa sobre si había cometido el crimen y por qué, el hombre de 32 años contestó: “El diablo”.

“Estaba dentro de mí”, añadió mientras salía escoltado por policías de la comandancia de Caguas.

“Pero, ¿por qué dice eso?, ¿tuvo un problema antes?”, indagó una reportera.

“Sí”, contestó el sospechoso.

Ante la insistencia de los reporteros sobre las razones del asesinato, el hombre seguía respondiendo “el diablo”.

Este miércoles, Serrano Rosario permanecía aislado del resto de la población carcelaria en una celda en el Complejo Correccional de Bayamón, confirmó a Telenoticias el secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Francisco Quiñones Rivera.

El imputado sería sometido a una evaluación física y mental.

“Toda persona que entra al sistema tiene que ser evaluada en todos los aspectos y esta no va a ser la excepción. Se evalúa tanto el asunto físico como el asunto de salud mental. Según las evaluaciones y las recomendaciones que hagan nuestros médicos en las distintas instituciones, se toman medidas para que la persona se presente cabalmente al tribunal”, declaró Quiñones Rivera a la televisora.

Ayer, las autoridades en la isla radicaron dos cargos contra el hombre, uno por asesinato en primer grado y otro por violación a la Ley de Armas.

La jueza Irmarie Colón Massó le impuso una fianza global que asciende a $1.7 millones, la que no pudo prestar, por lo que fue ingresado al penal.

Los hechos por los que fue acusado el sujeto se reportaron en el barrio Tomás de Castro II del referido municipio ubicado en la zona este central de la isla.

El reporte de la Policía señala que, al llegar al hogar, la madre encontró al menor con heridas de arma blanca y llamó al sistema de emergencia 911.

Aunque Serrano Rosario abandonó la escena en un auto, luego de una persecución, fue arrestado por oficiales de la Unidad Motorizada de Caguas, cerca de una farmacia Walgreens.

Como parte de la evidencia, investigadores ocuparon el arma homicida, así como el vehículo en el que viajaba el sospechoso.

En declaraciones a la prensa, el fiscal Amed Rivera Millán destacó el trabajo en equipo que se tradujo en el rápido arresto del presunto asesino.

“Queremos destacar la labor de la Policía por la rápida acción en arrestar a esta persona. Definitivamente, fue un trabajo en equipo. Aquí habemos tres fiscales presentes. Estuvieron las transcriptoras del Departamento de Justicia trabajando con nosotros, el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) y los técnicos de asistencia a víctimas, y ha sido, verdaderamente, un trabajo en equipo”, afirmó.

El fiscal se abstuvo de reaccionar a las expresiones del acusado sobre sus motivaciones para cometer el crimen.

Sin embargo, a preguntas sobre si una discusión con la madre del menor pudo haber desencadenado el ataque fatal, Rivera Millán contestó: “Ciertamente, estamos investigando todos los ángulos, pero como esto es un caso que acabamos de radicar y va a estar prontamente ventilándose en el tribunal, no podemos emitir más declaraciones”.

Añadió que “sin duda alguna” cuentan con la evidencia suficiente para procesar al hombre.

“Más allá de duda razonable podemos probar este caso”, aseguró.

La vista preliminar fue fijada para el 13 de enero.