2 muertos, 6 heridos: tiroteo afuera de iglesia en Salt Lake City, Utah

Dos personas murieron y otras seis resultaron heridas tras un tiroteo ocurrido anoche a las afueras de un iglesia donde se celebraba un funeral en Salt Lake City, capital de Utah.

No hay sospechosos detenidos y se ha iniciado una intensa búsqueda, según informó Glen Mills, portavoz del Departamento de Policía de Salt Lake City.

La policía recibió la llamada de emergencia poco después de las 7:30 p.m., hora local, en una capilla de Church of Jesus Christ of Latter-day Saints en 660 N. Redwood Road. Adentro se estaba celebrando un funeral cuando se produjo un altercado en el estacionamiento y se efectuaron disparos.

De las seis víctimas que sobrevivieron tres se encuentran en condición crítica y se desconoce el estado de las otras tres. La policía aún está investigando si se trató de un solo atacante o de varios, indicó ABC News. Al momento no hay más información disponible. Se solicita a quien tenga información llamar a 911 o directamente a 801-799-3000.

En un comunicado, la iglesia expresó: “Tenemos conocimiento de un grave incidente que ocurrió esta noche frente a un centro de reuniones de la Iglesia en 660 North Redwood Road, en Salt Lake City, mientras se celebraba un servicio conmemorativo en la capilla. La Iglesia está cooperando con las autoridades y agradece la labor de los servicios de emergencia. Hasta que se disponga de más información, todas las preguntas sobre este incidente deben dirigirse al Departamento de Policía de Salt Lake City. Elevamos nuestras oraciones por todos los afectados por esta tragedia y expresamos nuestra profunda preocupación de que cualquier espacio sagrado destinado al culto sea objeto de violencia de cualquier tipo“.

Noticia en desarrollo.

