Cámara aprueba extensión de subsidios de seguro médico para millones de personas

Algunos republicanos se sumaron a la propuesta de demócratas en la Cámara de Representantes de ampliar los subsidios del seguro médico, lo cual beneficiará a millones de personas.

El proyecto de ley fue aprobado con 230 votos contra 196, lo que permitirá que las personas protegidas a través de la ley de Atención Médica Asequible (ACA).

“Hoy, los demócratas de la Cámara de Representantes, junto con algunos republicanos, lograron una importante victoria para los millones de estadounidenses cuyas primas de atención médica se dispararon tras el vencimiento de los créditos fiscales de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA)”, declaró la representante Laura Gillen (NY-04). “Me enorgulleció trabajar con un grupo bipartidista de legisladores para dejar de lado la política y restaurar estos créditos fiscales cruciales”.