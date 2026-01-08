El tiempo de hoy en Chicago para este jueves 8 de enero

Como bien es sabido el clima de Chicago es extremo y puede ser impredecible. Con sus veranos calurosos y húmedos y sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede sorprenderte más de lo que imaginas. También somos conscientes, por eso aquí te narramos el pronóstico del tiempo para hoy jueves 8 de enero.

El clima en Chicago hoy

Nuestra mayor recomendación para no sufrir con la temperatura en Chicago es mantenerse informado. Atento a las previsiones y consulta día a día los reportes para disponer de la información meteorológica más precisa.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las siguientes horas indica una temperatura máxima de 57 grados Fahrenheit (14ºC) y una mínima de 41 grados Fahrenheit (5ºC) . Por otra su parte, la sensación térmica o”temperatura real” prevista para esta jornada rondará los 43ºF (6ºC) de máxima y 43ºF (6ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia es del 71 durante el día y del 94 durante la noche. Además, Asimismo, el cielo estará cubierto.

Las ráfagas de viento llegarán hasta los los 14.91 mph de máxima en el día y los 19.88 mph por la noche. En esta época del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 07:18 h, mientras que se pone en el horizonte a las 16:37 h. En total, tendremos 9 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Chicago mañana

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Chicago el cielo estará cubierto con probabilidad de lloviznas generalizadas e intermitentes. La temperatura máxima estimada será de 46 grados Fahrenheit (8ºC), mientras que la mínima estará alrededor de los 36 (2 grados Celsius). ¿Lloverá mañana en Chicago? Según la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 49% por la mañana, 60% por la tarde y 49% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si quieres adelantarte y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te recomendamos consultar cada día nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, tiene un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias se encuentran entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias están entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar ampliamente durante estas estaciones, pero las temperaturas diarias promedio suelen oscilar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante recordar que esta información data de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden cambiar considerablemente en función de las condiciones climáticas específicas de cada situación, por lo que se aconseja estar preparado para todo tipo de condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es popular porque su clima es difícil de predecir, pero con la preparación adecuada, podrás disfrutar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. Recuerda, si siempre estás informado de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás listo para lo que te depare el día. Si deseas más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima