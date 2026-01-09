Autoridades de salud insisten en pedir a los neoyorquinos que se vacunen contra la gripe

En medio de una de las peores temporadas de gripe de las cuales se tiene registro, el Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York (DOHMH) insta a toda la población a tomar la principal medida para prevenir casos graves y hospitalizaciones: vacúnese.

Este llamado surge luego que los Centros para el Control Y Prevención de Enfermedades (CDC) revisaron el calendario de vacunas infantiles y ya no recomiendan de manera universal la inmunización contra la gripe para todos los niños, cambiando a un enfoque de “decisión compartida” entre padres y profesionales de la salud para niños con riesgo o circunstancias específicas.

“Instamos a todos los neoyorquinos y sus familias a que se protejan esta temporada y se pongan las vacunas actualizadas. Además, si usted o un ser querido presenta síntomas similares a los de la gripe, le recomendamos que se haga la prueba, use mascarilla y evite los espacios concurridos”, exhortó la Dra Michelle Morse, comisionada interina de DOHMH,

Además, se aconseja a los neoyorquinos a quedarse en casa si presentan síntomas.

Las autoridades municipales recomiendan que los neoyorquinos de 6 meses en adelante se vacunen contra la gripe y la COVID-19 esta temporada.

Los adultos de 75 años o más, y aquellos de entre 50 y 74 años con ciertas enfermedades crónicas u otros factores de riesgo, también deben vacunarse contra el virus sincitial respiratorio (VSR).

La ciudad de Nueva York ha registrado más casos de gripe en lo que va de esta temporada que en las dos temporadas anteriores juntas, y más de la mitad de los más de 125,000 casos corresponden a niños, según nuevos datos de DOHMH.

Sin embargo, las autoridades sanitarias han observado una disminución en las últimas semanas.

La semana que finalizó el 20 de diciembre registró el mayor número de casos semanales reportados en la ciudad en dos años. (cerca de 32,000).

El número de casos nuevos se redujo casi a la mitad alrededor, la semana siguiente y disminuyó aún más la semana que finalizó el 3 de enero.

Menos vacunados

Este aumento de casos durante las Fiestas se produjo en medio de una disminución de la cobertura de vacunación, particularmente entre los niños.

De acuerdo con los CDC sólo alrededor del 42% de los niños estadounidenses han recibido la vacuna contra la gripe en lo que va de temporada, frente a aproximadamente el 53% en el mismo período de 2019-2020.

A escala nacional, esta coyuntura trasciende el ámbito de Nueva York. La actividad gripal se mantiene elevada en todo el país, con 48 localidades que reportan niveles elevados o muy elevados de enfermedades similares a la gripe.

En lo que va de la presente temporada invernal, se estima que 7,5 millones de estadounidenses han contraído la infección, lo que ha derivado en 81,000 hospitalizaciones y más de 3,000 decesos, incluyendo ocho muertes en pacientes pediátricos.

NY: No hay cambios

Por su parte, el Dr. James McDonald, comisionado del Departamento de Salud del Estado de Nueva York, citó la falta de nuevos datos de seguridad para justificar cualquier cambio en las recomendaciones estatales actuales de inmunización.

“Los requisitos de vacunación infantil de larga data siguen siendo los mismos. Los neoyorquinos pueden seguir confiando en que las inmunizaciones disponibles ofrecen la mejor protección contra las enfermedades infantiles prevenibles”, concluyó.

¿Dónde vacunarse?

Las vacunas contra la gripe están ampliamente disponibles en consultorios médicos, farmacias y clínicas de salud comunitarias de la Gran Manzana.

La mayoría de los planes de seguro médico cubren la vacunación contra la gripe sin copago ni otros cargos. También puede encontrar centros de vacunación en el Mapa de Salud de la Ciudad de Nueva York.

Los neoyorquinos sin seguro médico o con cobertura limitada pueden obtener vacunas a bajo costo o sin costo alguno, incluso en los centros de la Corporación de Hospitales Públicos (NYC H+H). También puede encontrar centros de vacunación a bajo costo o sin costo en el Mapa de Salud de la Ciudad de Nueva York.

Acerca de las vacunas

La vacuna contra la gripe generalmente se administra mediante una inyección, pero también existe una vacuna en forma de aerosol nasal.

Se han aprobado diferentes vacunas para personas de diferentes grupos de edad.

Además de la dosis estándar, existen tres vacunas contra la gripe recomendadas para personas de 65 años o más.

Si tiene preguntas sobre qué vacuna es la mejor para usted, consulte con su médico.