Chicago: pronóstico del tiempo para este sábado 10 de enero

Muchas veces se ha dicho que el clima de Chicago es extremo y puede ser impredecible. Con sus veranos calurosos y húmedos y sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede pillarte a contrapié. Y como somos conscientes, aquí te narramos el pronóstico del tiempo para hoy sábado 10 de enero.

El clima en Chicago hoy

La mejor manera de no sufrir con la temperatura en Chicago es consultar a diario el pronóstico del clima. Presta atención a las previsiones y consulta diariamente los reportes para disponer de la información meteorológica más reciente.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las próximas horas en cuanto a temperaturas, se llegará hasta los 37 grados Fahrenheit (3ºC) de máxima y los 23 grados Fahrenheit (-5ºC) de mínima. Junto a esto, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” estimada para esta jornada rondará los 28ºF (-2ºC) de máxima y 28ºF (-2ºC) de mínima.

La probabilidad de tener lluvias es del 90 durante la primera parte del día y del 65 durante la noche. Luego, tendremos cielos cubiertos.

Las ráfagas de viento llegarán hasta los los 12.43 mph de máxima en el día y los 18.64 mph por la noche. Durante este periodo del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 07:18 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 16:39 h. En total, tendremos 9 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Chicago mañana

El clima en Chicago mañana se prevén más nubes que claros con probabilidad de alguna precipitación aislada. Se estima que la temperatura máxima sea de 34 grados Fahrenheit (1ºC), mientras que la mínima estará alrededor de los 28 (-2 grados Celsius). Luego, ¿mañana lloverá en Chicago? Según la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 60% por la mañana, 1% por la tarde y 60% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si no quieres más sorpresas y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas cambian día a día, por lo que te recomendamos comprobar a diario nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, tiene un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias oscilan entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias varían entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar mucho durante estas estaciones, pero las temperaturas diarias promedio suelen encontrarse entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante mencionar aquí que estas son temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden cambiar bastante en función de las condiciones climáticas específicas de cada situación, por lo que se aconseja estar preparado para todo tipo de condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es popular por su clima impredecible, pero con la preparación adecuada, estamos seguros de que podrás disfrutar al máximo del el día a día en la Ciudad de los Vientos. No lo olvides: si consultas a diario las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás de sobra preparado para lo que te depare el día. Si buscas más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima