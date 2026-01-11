Lotería de Nueva York en vivo: resultados y ganadores del domingo 11 de enero de 2026

Aquí te dejamos con los números ganadores del sorteo de NY Lotto, Win 4, Take 5, Cash4Life de la Lotería de Nueva York de hoy domingo 11 de enero.

La Lotería de Nueva York (New York Lottery) ofrece una gran variedad de juegos para sus jugadores. Los juegos de sorteo incluyen NY Lotto, Pick 10, Numbers, Win 4, Take 5 y Cash4Life.

Números ganadores de Pick10 del domingo 11 de enero

Los números ganadores son: 10 14 17 29 35 38 47 50 51 55 56 59 60 61 62 70 71 72 75 76

Números ganadores de Numbers del domingo 11 de enero

Combinación mediodía: 09 09 02

Combinación noche: 00 09 01

Números ganadores de Win 4 del domingo 11 de enero

Combinación mediodía: 02 09 09 00

Combinación noche: 02 09 02 06

Números ganadores de Take 5 del domingo 11 de enero

Combinación mediodía: 02 21 31 32 33

Combinación noche: 10 12 21 36 38

Números ganadores de Cash4Life del domingo 11 de enero

Los números ganadores son: 13 31 39 40 41

Errores comunes a evitar al jugar a juegos de lotería

Al jugar a la lotería, es crucial evitar ciertos errores que pueden reducir las posibilidades de ganar.

Por ejemplo, uno de los errores más comunes es elegir números que se basan en fechas de cumpleaños o aniversarios. Esto hace que se limite la selección de números a solo aquellos entre 1 y 31, por lo que muchos otros quedan desechados y se ignoran y podrían ser potencialmente ganadoras.

Otro error común es no verificar los resultados de la lotería. Pueden escaparse ciertos premios menores que podrían haberse ganado. También, es importante verificar los boletos de lotería cuidadosamente, (no sería la primera vez que algunos jugadores descartan boletos con premio).

Por último, se aconseja evitar depender únicamente de la suerte. Aunque la lotería es un juego de azar, hay ciertas reglas que comentábamos más arriba que pueden aumentar las posibilidades de ganar.

Cómo solicitar el monto de tus premios de la lotería de Nueva York

Canjear tu premio dela lotería de Nueva York es un proceso sencillo, pero hay que seguir algunas instrucciones para asegurarse el pago completo sin incidencias.

Para premios de hasta $600, se puede cobrar directamente en cualquier establecimiento autorizado de la Lotería de Nueva York. Para premios más grandes, previamente se necesita rellenar un formulario de reclamo y presentar el boleto ganador en la oficina central de la Lotería de Nueva York en Schenectady o en cualquier sucursal regional de la Lotería de Nueva York.

Es importante tener en cuenta que las ganancias de la lotería están sujetas a impuestos federales y estatales, por lo que una parte de las mismas se destinará en impuestos.

Los mayores premios que ha dado la Lotería de Nueva York

La Lotería de Nueva York ha convertido a muchos participantes en ganadores, con muchos de ellos con cifras millonarias.

Desde abril de 2023, hay un nuevo mega millonario en Queens, Nueva York: la persona que acertó los seis números para llevarse el premio mayor de $476 millones de dólares de la lotería Mega Millions compró el ticket en el vecindario Ozone Park.

En 2011, una pareja de Long Island ganó otro gran premio de la Lotería de Nueva York en la historia, en concreto, la increíble cifra de $319 millones de dólares en Mega Millions. En 2018, un trabajador de la construcción de Staten Island ganó $245,6 millones de dólares en Powerball, convirtiéndose en el mayor ganador individual de la Lotería de Nueva York.

Otros grandes participantes que se hicieron millonarios gracias a la Lotería fueron un hombre de Brooklyn que ganó $298 millones de dólares en Powerball en 2019 y un hombre de Queens que ganó $343,9 millones de dólares en Mega Millions en 2018.

¿Puedo participar en la Lotería de Nueva York si no vivo en Nueva York?

Sí, podrás participar en la Lotería de Nueva York sin importar la residencia, siempre que superes los 18 años de edad.

