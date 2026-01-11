Nueva York: el tiempo para hoy domingo 11 de enero

¿Qué ropa recomendamos a los neoyorquinos para salir por las calles de Nueva York este domingo? Por otra parte, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 39ºF (4ºC) de máxima y 39ºF (4ºC) de mínima.

¿Lloverá? Sospechamos que ésta puede ser tu siguiente pregunta y también tenemos respuesta para ti. Según el pronóstico, la probabilidad de precipitaciones es del 45% durante el día y del 25% a lo largo de la noche. La nubosidad, mientras, será del 26% en el transcurso del día y del 13% durante la noche.

Además, se esperan ráfagas de viento que alcanzarán un máximo de 13.67 mph durante la primera mitad del día y los 17.4 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. En esta época del año, el amanecer dará comienzo a las 07:20 h, mientras que el crepúsculo lo tendremos a las 16:49 h. En total habrá 9 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Nueva York se esperan nubes escasas. Las temperaturas variarán entre los 34 y los 41 grados Fahrenheit (1 y 5ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 3% por la mañana, 2% por la tarde y 3% por la noche.

El clima en Nueva York

El clima de Nueva York es un clima mayoritariamente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las lluvias son frecuentes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La proximidad de la costa del Atlántico ayuda a suavizar los cambios extremos de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la zona y la época del año. En la Costa Este, los climas que predominan son el húmedo subtropical de la zona sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense cuenta con un clima continental húmedo con lluvias constantes durante todo el año, que se transforman en tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos cálidos, inviernos frescos y abundantes precipitaciones.

En el lado oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados y veranos muy e inviernos suaves. Los dos tienen pocas posibilidades de precipitaciones durante el año. El clima mediterráneo se da en la zona de costa del la región oeste, con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.