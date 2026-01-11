Presidente de la Reserva Federal confirma que enfrenta una investigación federal

El banco central de Estados Unidos fue citado por el Departamento de Justicia bajo la amenaza de una acusación penal, confirmó este domingo el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, al denunciar una nueva escalada de presión de la administración de Donald Trump sobre la institución monetaria.

Según explicó Powell en un video, la citación fue emitida el viernes y estaría vinculada con su testimonio ante el Senado en junio pasado, cuando respondió preguntas sobre el proyecto de renovación de los edificios de oficinas de la Reserva Federal.

A su juicio, el trasfondo de la advertencia legal va mucho más allá de ese asunto administrativo.

“Nadie, y mucho menos el presidente de la Reserva Federal, está por encima de la ley”, afirmó Powell, aunque advirtió que se trata de una acción “sin precedentes” que debe evaluarse dentro de un contexto más amplio de amenazas y presiones constantes por parte del Ejecutivo.

El titular del banco central sostuvo que esta citación se suma a una serie de intentos de la administración por influir en las decisiones de política monetaria, en particular en la fijación de las tasas de interés.

Desde antes del inicio del segundo mandato de Trump, la Casa Blanca ha reclamado de forma reiterada recortes más agresivos y ha cuestionado públicamente a Powell y a otros altos funcionarios de la Reserva Federal.

Para el presidente de la Fed, el fondo del conflicto es institucional. “La cuestión es si la Reserva Federal puede seguir estableciendo las tasas basándose en la evidencia y en la realidad económica, o si la política monetaria terminará dictada por la presión política o la intimidación”, señaló.

Powell rechazó que exista una relación sustantiva entre su testimonio ante el Senado y el proyecto de renovación de la sede del banco central.

Calificó esos señalamientos como “pretextos” y sostuvo que la amenaza de cargos criminales es, en realidad, una consecuencia de no alinearse con las preferencias del presidente.

En ese sentido, descartó que la ofensiva del Departamento de Justicia lo lleve a abandonar su cargo, una posibilidad que Trump ha planteado en repetidas ocasiones.

Powell aseguró que continuará al frente de la institución “con integridad y compromiso de servir al pueblo estadounidense”, tal como lo estableció su confirmación por el Senado.

Trump se desentiende

Desde la Casa Blanca, el presidente afirmó a NBC News en una llamada no tener conocimiento de ninguna investigación del Departamento de Justicia relacionada con Powell, aunque volvió a cuestionar su gestión al frente de la Reserva Federal.

“No sé nada al respecto, pero ciertamente no es muy bueno en la Reserva Federal, y tampoco es muy bueno construyendo edificios”, dijo el presidente.

Cuando se le preguntó directamente por la acusación de Powell, quien interpretó las citaciones como un mecanismo de presión para forzar una baja de tasas, Trump lo negó. “No. Ni siquiera pensaría en hacerlo de esa manera”, respondió, antes de insistir en que el verdadero problema es el nivel de los tipos de interés.

