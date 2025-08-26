La Reserva Federal acatará fallo judicial en disputa entre Trump y Cook por despido

Lisa Cook impugna su despido por Trump mientras la Fed acatará decisión judicial

Lisa Cook, gobernadora de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, impugnará ante los tribunales su despido anunciado por el presidente Donald Trump, informó este martes la Fed, ante dicha situación, la entidad señaló que acatará cualquier decisión judicial sobre el caso.

“Lisa Cook ha indicado a través de su abogado personal que impugnará prontamente esta acción ante los tribunales y buscará una decisión judicial que confirme su capacidad para seguir cumpliendo con sus responsabilidades como miembro confirmado por el Senado de la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal”, dijo un portavoz de la Fed en un comunicado.

Presunto fraude hipotecario

Trump había emitido el lunes una carta pública en la que anunció la destitución de Cook por presunto fraude hipotecario. El abogado de Cook, Abbe David Lowell, aseguró que el presidente “no tiene autoridad para destituir a la gobernadora de la Reserva Federal”.

El despido y la respuesta de Cook elevan la presión de la Casa Blanca sobre la Fed. Trump lleva meses solicitando que la institución reduzca las tasas de interés, mientras la Fed se mantiene firme en su mandato de controlar el desempleo y la inflación mediante ajustes de la tasa de interés a corto plazo.

En su comunicado, la Fed reafirmó su compromiso con la independencia de sus decisiones y aseguró que cumplirá con cualquier resolución judicial.

El conflicto surgió luego de que el director de la Agencia Federal de Financiamiento de Viviendas (FHFA), Bill Pulte, acusara a Cook de fraude hipotecario, basándose en documentos que indicarían la designación de dos viviendas distintas como residencia principal. Pulte también ha señalado a otros críticos políticos de Trump, incluyendo al senador Adam Schiff y a la fiscal general de Nueva York, Letitia James.

El enfrentamiento entre Trump y la Fed se produce en un contexto de presión política sin precedentes sobre la institución, mientras los precios suben en la economía y el desempleo se mantiene bajo.

Sigue leyendo: