Pronóstico del clima en Chicago, Illinois para este domingo 11 de enero

Es común escuchar que el clima de Chicago es extremo y puede llegar a ser impredecible. Desde veranos calurosos y húmedos hasta inviernos fríos y secos, el tiempo de Chicago puede cambiar todo lo que tenías planeado. Por eso mismo, aquí te contamos el pronóstico del tiempo para hoy domingo 11 de enero.

El clima en Chicago hoy

La mejor manera de no sufrir con la temperatura en Chicago es consultar las noticias. Atento a las previsiones y consulta día a día los reportes para obtener la información meteorológica más reciente.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las siguientes horas indica una temperatura máxima de 36 grados Fahrenheit (2ºC) y una mínima de 30 grados Fahrenheit (-1ºC) . La sensación térmica, esto es, “temperatura real” estimada para esta jornada rondará los 23ºF (-5ºC) de máxima y 23ºF (-5ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia es del 60 durante la primera mitad de la jornada y del 1 a lo largo de la noche. Además, Asimismo, se prevén más nubes que claros.

Las ráfagas de viento llegarán hasta los los 17.4 mph de máxima en el día y los 14.91 mph por la noche. En esta época del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 07:17 h, mientras que se pone en el horizonte a las 16:40 h. En total, tendremos 9 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Chicago mañana

El clima en Chicago mañana se esperan nubes escasas. La temperatura máxima estimada será, en un principio, de 43 grados Fahrenheit (6ºC), mientras que la mínima estará alrededor de los 36 (2 grados Celsius). Luego, ¿mañana lloverá en Chicago? Según la información de AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 2% por la mañana, 2% por la tarde y 2% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si quieres estar un paso adelante y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te aconsejamos visitar todos los días nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, tiene un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias se encuentran entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias están entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar ampliamente durante estas estaciones, por lo que las temperaturas diarias promedio suelen estar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante tener en cuenta que se trata de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden variar en gran medida en función de las condiciones climáticas específicas de cada situación, por lo que se aconseja estar preparado para todo tipo de condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es conocida por su tiempo impredecible, pero con la preparación adecuada, podrás disfrutar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. Recuerda, si cada día te informas de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás de sobra preparado para lo que te depare el día. Si buscas más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima