Trump se presenta como Jesucristo en imagen creada por IA tras criticar al papa León XIV

El presidente Donald Trump publicó la noche del domingo una imagen creada con inteligencia artificial, en la que se le representa personificando a Jesucristo mientras sana a un enfermo.

La imagen, compartidas en su plataforma Truth Social, muestra al mandatario rodeado de militares, personal de salud y una mujer civil en oración, bajo un fondo que integra la bandera de Estados Unidos, águilas y monumentos icónicos como la Estatua de la Libertad.

Esta publicación ocurrió horas después de que el mandatario republicano atacara la gestión del Papa León XIV. El republicano cuestionó el rol del sumo pontífice en asuntos internacionales, específicamente sobre sus posturas respecto a Irán y Venezuela, e instó al líder religioso a alejarse de las tendencias políticas de izquierda.

New media post from Donald J. Trump



(TS: 12 Apr 21:49 ET)​​​‍​​‌‍​​‌‍​​​​​​​‌‍​​​​‌‍​​​​​​​​​​‌‍​​​​​‌‍​​​​​​​​​‌‍​​​​​​​​​‌‍​​​​​‌‍​​​​​​​​‌‍​​​‌‍​​​​​​‌‍​​‌‍​​​​​‌‍​​​​​​​​​​‌‍​​​​​​​‌‍​​​​​‌‍ pic.twitter.com/uWUoEG1bSQ — Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) April 13, 2026

Trump señala al papa como “débil”

En su mensaje, el presidente fue enfático al señalar que el papa León es “débil” con el crimen y “terrible” en política exterior. Además, el mandatario le pidió a través de Truth Social concentrarse en ser un gran papa, no un político, tras asegurar que sus acciones están perjudicando a la Iglesia católica.

Previamente, Trump compartió otra creación digital que muestra un rascacielos con forma de cohete edificado sobre la superficie de la Luna. La imagen alude a los avances recientes del programa espacial estadounidense tras el retorno de la nave Orion, fabricada por Lockheed Martin Space Systems para la NASA.

El contenido coincide con la finalización exitosa de la misión Artemis II el pasado viernes, una operación que logró llevar nuevamente a seres humanos a la órbita lunar, un hito que no se alcanzaba desde el año 1972.

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