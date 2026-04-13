5 bebidas que disparan tu glucosa: lo que debes evitar si eres diabético

Beber refrescos, tés comerciales y bebidas energéticas regularmente aumenta el riesgo de enfermedades crónicas como la diabetes y agrava la condición de resistencia a la insulina debido a los altos niveles de azúcar. En esta entrega, revisaremos las bebidas que se desaconsejan, ya que elevan rápidamente la glucosa en sangre y aumentan el riesgo de complicaciones.

Hablamos específicamente de refrescos regulares, bebidas energéticas, jugos endulzados, té o café azucarado, bebidas deportivas y alcohol dulce, según la Asociación Americana de Diabetes (ADA) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU.

Según los CDC, las bebidas azucaradas son la principal fuente de azúcares añadidos en la dieta estadounidense. Su consumo regular en personas adultas se asocia con aumento de peso, obesidad, diabetes tipo 2, enfermedades cardíacas, caries y gota (un tipo de artritis).

¿Cuánta azúcar tienen tus bebidas? (Ración de 355 ml)

Para tener una idea clara de la cantidad de azúcar, vale la pena revisar el contenido de las bebidas que normalmente se consumen en el mercado, según los parámetros del CDC:

Agua: 0 cucharaditas de azúcar / 0 calorías.

0 cucharaditas de azúcar / 0 calorías. Té sin azúcar: 0 cucharaditas de azúcar / 0 calorías.

0 cucharaditas de azúcar / 0 calorías. Limonada en polvo (preparada): 3 cucharaditas de azúcar / 55 calorías.

3 cucharaditas de azúcar / 55 calorías. Bebidas deportivas: 5 cucharaditas de azúcar / 97 calorías.

5 cucharaditas de azúcar / 97 calorías. Té dulce preparado: 7 cucharaditas de azúcar / 115 calorías.

7 cucharaditas de azúcar / 115 calorías. Bebida energética: 9 cucharaditas de azúcar / 162 calorías.

9 cucharaditas de azúcar / 162 calorías. Refresco normal: 10 cucharaditas de azúcar / 155 calorías.

10 cucharaditas de azúcar / 155 calorías. Bebida de jugo de frutas: 10 cucharaditas de azúcar / 186 calorías.

10 cucharaditas de azúcar / 186 calorías. Refresco de naranja normal: 13 cucharaditas de azúcar / 195 calorías.

¿Cuáles son las peores bebidas para personas con diabetes?

1. Refrescos regulares

Un estudio de British Medical Journal asoció el consumo regular de refrescos azucarados con un aumento en el riesgo de diabetes tipo 2 en un 26% por porción diaria, sin importar el peso de la persona. Los refrescos son la bebida con la mayor cantidad de azúcar añadida, ubicándose entre las 10 y 13 cucharaditas. Según la ADA, un refresco puede contener hasta 40-77 g de azúcar por lata.

2. Bebidas energéticas y deportivas

Pese a que, por ser productos destinados a aumentar la energía, podrían asociarse erróneamente con una menor cantidad de azúcar, lo cierto es que son la segunda categoría de bebida con mayor riesgo de elevar los niveles de glucosa en sangre.

Impacto metabólico: Estas bebidas combinan altas dosis de azúcar añadida y cafeína, una mezcla que puede desestabilizar rápidamente el metabolismo.

Estas bebidas combinan altas dosis de azúcar añadida y cafeína, una mezcla que puede desestabilizar rápidamente el metabolismo. Para atletas vs. sedentarios: Las bebidas deportivas están diseñadas para atletas de alto rendimiento; sin embargo, para quienes viven con diabetes, resultan innecesarias y dañinas debido a su altísimo contenido de carbohidratos de absorción rápida.

Por otro lado, un estudio publicado en Cell Metabolism en 2025 reveló que un alto consumo de bebidas azucaradas en la población latina —definido como la ingesta de al menos dos unidades al día— genera alteraciones significativas en la microbiota intestinal. Estas alteraciones provocan un aumento sostenido en la glucosa y la insulina, incrementando considerablemente el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 en un periodo de 10 años.

3. Jugos de fruta endulzados

Los jugos de frutas naturales tienen sus propios azúcares y, dependiendo de la fruta, pueden tener una carga glucémica elevada. Pero, si además son endulzados, los riesgos aumentan. Recordemos que, al carecer de fibra, su impacto metabólico es equivalente al de los refrescos.

4. Té dulce o café azucarado

Los tés, infusiones y el café no representan mayores riesgos para los diabéticos cuando se consumen sin azúcar. Por el contrario, las versiones comerciales pueden contener entre 40 y 80 gramos de azúcar por litro, según MedlinePlus (NIH). Esto significa que aportan cantidades equivalentes a las de los refrescos, causando hiperglucemia postprandial. Las autoridades sanitarias asocian el consumo regular de este tipo de bebidas con enfermedades crónicas y son un factor clave para el aumento de peso.

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