Diego Simeone se disculpa por burla a Vinícius Jr.

Con la Supercopa de España ya finalizada también acabó una de sus polémicas. Este lunes el entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone se disculpó con Vinícius Jr. por la burla que le profesó en las semifinales del torneo.

En una rueda de prensa previo al partido de Copa del Rey ante Deportivo La Coruña, Simeone reconoció haberse equivocado por increpar a Vinícius Jr. con tono de burla y mencionar al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.

“Me gustaría pedirle disculpas al señor Florentino y también al señor Vinícius por el episodio que vieron (en la Supercopa de España); obviamente no está bien de parte mía ponerme en ese lugar y acepto obviamente que no estuve bien”, expresó.

Posteriormente, el ‘Cholo’ aclaró en una segunda pregunta sobre este tema, que se limitaba a pedir disculpas y no perdón.

La burla de Simeone a Vinícius Jr.

En las semifinales de la Supercopa de España jugada en Arabia Saudita, Simeone y Vinícius Jr. se vieron envueltos en un roce cuando el entrenador colchonero empezó a gritarle provocaciones durante el partido.

El brasileño fue sustituido en los minutos finales del encuentro y mientras abandonaba el césped camino al banquillo, se puedo ver gracias a una cámara de Movistar como Simeone provocaba al delantero con sus palabras.

“Te va a echar Florentino, acuérdate. Acuérdate que te va a echar. Te va a echar, acuérdate lo que te digo”, decía mientras le señalaba como el estadio pitaba.

Reacciones a la burla de Simeone

El ahora exentrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, fue tajante y muy crítico con Simeone en rueda de prensa. El tolosarra lo acusó de no tener fair play.

“No me gustó el momento. Esas cosas traspasan el respeto que hay que tener por el compañero. No es ejemplo de buen deportista, no todo vale”, dijo.

Por su parte, el Atlético salió a defender a Simeone de manera oficial, a través de un mensaje en redes sociales. “Es curioso cuánto tiempo dedican algunos a analizar una reacción”.

“Y qué poco a aclarar la provocación que la origina. El modus operandi, sí que es un clásico”, completaron.