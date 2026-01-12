Lotería de Nueva York en vivo: resultados y ganadores del lunes 12 de enero de 2026

Conoce a los números ganadores del sorteo de NY Lotto, Win 4, Take 5, Cash4Life de la Lotería de Nueva York de hoy lunes 12 de enero.

La Lotería de Nueva York (New York Lottery) ofrece muchas modalidades de juego a sus jugadores. Los juegos de sorteo incluyen NY Lotto, Pick 10, Numbers, Win 4, Take 5 y Cash4Life.

Números ganadores de Pick10 del lunes 12 de enero

Los números ganadores son: 01 05 09 11 14 16 18 19 20 21 23 39 43 51 53 56 58 64 65 80

Números ganadores de Numbers del lunes 12 de enero

Combinación mediodía: 09 02 04

Combinación noche: 05 08 06

Números ganadores de Win 4 del lunes 12 de enero

Combinación mediodía: 04 09 04 05

Combinación noche: 09 05 04 04

Números ganadores de Take 5 del lunes 12 de enero

Combinación mediodía: 02 07 21 23 34

Combinación noche: 04 05 13 22 26

Números ganadores de Cash4Life del lunes 12 de enero

Los números ganadores son: 19 22 28 45 60

Consejos para mejorar tus opciones de ganar la lotería

Ya se sabe que la lotería es un juego de azar y suerte, si bien hay algunas estrategias que pueden aumentar las posibilidades de lograr premio en los juegos de la Lotería de Nueva York.

Lo primero de todo, ayuda mucho hacer un análisis de las estadísticas de los números ganadores en sorteos anteriores. Algunos números pueden tener una mayor probabilidad de ser sorteados que otros y conocer estas tendencias puede ayudar en el momento de seleccionar los números de la lotería.

En segundo lugar, jugar regularmente y hacerlo en varios juegos. Al variar las opciones de juego, los jugadores pueden aumentar sus posibilidades de ganar en diferentes juegos.

Finalmente, se recomienda planear un presupuesto y no despegarse. No se ha de gastar más dinero del permitido en la lotería, ya que esto podría llevar a dificultades financieras.

Estrategias para seleccionar tus números de lotería

Seleccionar tus números de lotería puede ser un un momento lleno de indecisión, pero existen algunas tácticas que pueden hacer fácil este proceso a la par de aumentar las posibilidades de ganar.

Un buen truco es basarse en la estadística, analizando las frecuencias de los números sorteados anteriormente y seleccionando aquellos con mayor frecuencia. Esto se apoya en la teoría de que los números que han salido más veces en el pasado tienen más probabilidades de ser sorteados de nuevo en el futuro.

Otra estrategia es usar un enfoque de números fríos y calientes, eligiendo números que no han sido sorteados antes (números fríos) o números que se sortearon con frecuencia en un período corto (números calientes). Muchos participantes combinan números fríos y calientes en un solo boleto.

También se pueden utilizar sistemas de ruedas, que se basan en seleccionar grupos de números y combinarlos en diferentes boletos de lotería. Esta técnica garantiza que, si se aciertan algunos números del grupo seleccionado, habrá varios boletos ganadores.

Cómo solicitar el monto de tus premios de la lotería de Nueva York

Canjear tu premio dela lotería de Nueva York es un proceso rápido y sencillo, pero hay que seguir algunas instrucciones para recibir el pago completo sin inconveniencias.

Para premios de hasta $600, se puede cobrar directamente en cualquier establecimiento autorizado de la Lotería de Nueva York. Para premios más grandes, es necesario rellenar un formulario de reclamo y presentar el boleto ganador en la oficina central de la Lotería de Nueva York en Schenectady o en cualquier sucursal regional de la Lotería de Nueva York.

Se recuerda que las ganancias de la lotería están sujetas a impuestos federales y estatales, por lo que se debe estar preparado para pagar una parte de las ganancias en impuestos.

¿Cuáles son las posibilidades de ganar en la Lotería de Nueva York?

Las probabilidades de ganar varían según el juego, pero en general, las posibilidades de ganar en la Lotería de Nueva York son bajas. Por ejemplo, las probabilidades de ganar en Mega Millions son de aproximadamente 1 en 302 millones, mientras que las probabilidades de ganar en el NYL Midday Numbers solo son de aproximadamente 1 en 1,000.

