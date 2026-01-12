USPS lanza sellos conmemorativos en honor a Muhammad Ali a casi 10 años de su muerte

El Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) anunció el lanzamiento de dos sellos conmemorativos dedicados a Muhammad Ali, que estarán disponibles a partir de este jueves, casi una década después del fallecimiento del histórico boxeador.

La presentación oficial del primer sello se llevará a cabo en Louisville, Kentucky, ciudad natal del púgil, nacido en 1942, de acuerdo con un comunicado del Centro Cultural Mohamed Alí.

Las estampillas muestran una imagen del exboxeador en posición de guardia, con los guantes puestos, acompañada de la palabra “ALÍ” en letras rojas o negras, según la versión. El USPS informó que se imprimieron 22 millones de unidades como parte de este homenaje.

YOU'RE INVITED to celebrate the launch of the @USPS Muhammad Ali Forever Stamp! 📫 🥊



RSVP for your spot to attend our First-Day-of-Issue Ceremony at L&N Federal Credit Union Stadium on January 15, starting at noon. We hope to see you there!https://t.co/rvJ0Yluh13 pic.twitter.com/tEOIr24q4E — Muhammad Ali Center (@AliCenter) January 11, 2026

Nacido como Cassius Marcellus Clay Jr., Alí cerró su carrera profesional con un registro de 56 triunfos y cinco derrotas, y conquistó el campeonato mundial de los pesos pesados en 1964, 1974 y 1978. Tras su retiro del boxeo, se destacó como activista por los derechos civiles y recorrió distintos países promoviendo la paz y el entendimiento entre culturas y religiones.

En sus últimos años, y debido al deterioro de su salud por la edad y la prolongada lucha contra el Parkinson, el pugilista redujo de forma considerable sus apariciones públicas.

