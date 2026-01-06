Tyson Fury sobre su retorno al boxeo: “No es por dinero”

Luego de anunciar el pasado lunes su quinta salida del retiro, Tyson Fury aseguró este martes que su retorno al cuadrilátero no está vinculado a una decisión financiera, sino simplemente amor al deporte.

A través de su cuenta en Instagram, Fury subió in video en el que explicó que su decisión no tiene nada que ver dinero, sino con la pasión y necesidad de seguir peleando.

“Para mí no hay nada más que el boxeo (…) amo este deporte. No es por ganancia financiera (…) pude haberme retirado hace 10 años, ya había hecho una fortuna. No se trata del dinero, aunque siempre quiero un buen trato, claro. Es principalmente por el boxeo, por el deporte”, dijo.

“Nací y crecí para pelear. Mi destino está en el boxeo (…) al final de todo, estaré más golpeado que nadie, y probablemente termine en una silla de ruedas como todos los demás. Esta es la vida que elegí. ¡No paramos! ¡No nos vamos a ningún lado!”, expresó.

Según Forbes, el patrimonio de Fury se estima en $160 millones de dólares. La revista lo incluyó en su lista de los atletas mejor pagados en 2024, con ingresos de unos $147 millones de dólares en ese año.

El pasado domingo, Fury utilizó su cuenta en Instagram para anunciar su decisión de regresar al boxeo con 37 años. No es la primera vez que el boxeador europeo se retira.

En 2016 se retiró tras vencer a Wladimir Klitschko y convertirse en campeón unificado. En esa ocasión se retiró por problemas personales y de salud. Regresó en 2018, protagonizando la trilogía con Deontay Wilder.

En 2022, después de vencer a Dillian Whyte en Wembley, dijo que “no tenía nada más que demostrar”. Aunque volvió a los meses.

Hace un año, comunicó su retiro en enero, tras dos derrotas consecutivas contra Oleksandr Usyk. Ahora, panorama vislumbra una pelea ante Anthony Joshua.

Sin embargo, su reciente accidente de tránsito pone en duda el combate. Fury está a una victoria de unirse a Muhammad Ali como tricampeón mundial de los pesos pesados.



