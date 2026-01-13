El secreto de la Uña de Gato: logran producir compuestos antitumorales con biotecnología

Un estudio de la Universidad de Columbia Británica revela la presencia de compuestos anticáncer en plantas como la Uña de Gato y el Kratom: la mitrafilina. Se trata de un alcaloide que la planta produce en cantidades pequeñas y que ahora, gracias a la biotecnología, se puede aumentar su producción.

Los investigadores de la UBC Okanagan identificaron en la mitrafilina las “herramientas” exactas (dos enzimas clave) que actúan como arquitectas: una organiza la estructura 3D y la otra realiza el “giro” molecular (la forma espiro) que le otorga su poder antitumoral.

El estudio publicado por Science Daily, revela que al conocer cómo la planta fabrica la mitrafilina en pequeñas cantidades, ya no será necesario talar miles de árboles; el uso de la biotecnología permitirá replicar este proceso de forma sostenible. Sobre el potencial anticancerígeno real, el estudio confirma que su estructura retorcida es la que permite que la molécula interactúe con las células cancerígenas de forma tan efectiva.

¿Qué significa esto para nuestra alimentación y salud?

El uso de las biotecnologías abre la posibilidad de aprovechar al máximo los nutrientes de las plantas, por lo que se estima que pronto pasaremos del “polvo de corteza de uña de gato” (donde la cantidad de activo varía mucho) a suplementos estandarizados con dosis exactas de mitrafilina pura, optimizando su efecto antiinflamatorio.

Este descubrimiento abre la puerta a crear alimentos funcionales enriquecidos con compuestos que antes eran imposibles de obtener. Al conocer la ruta exacta de creación de la molécula, se pueden identificar mejor las posibles interacciones y toxicidades, haciendo que el consumo de derivados de la Uña de Gato sea mucho más seguro.

La mitrafilina pertenece a los alcaloides espirooxindólicos. Ese “giro” en su forma es lo que le permite encajar en los receptores de nuestras células como una llave en una cerradura, algo que a la química sintética le cuesta mucho replicar sin ayuda de la biología. Este descubrimiento, divulgado a fines del 2025, es un avance importante logrado mediante una colaboración internacional entre Canadá y EE.UU.

Con el descubrimiento de estos biocompuestos, esta planta pasó de ser un secreto de la etnomedicina de los Asháninkas en Perú a convertirse en una fuente de química verde. Lo que hace a esta planta una “superestrella” no es una sola sustancia, sino su cóctel de alcaloides. Los alcaloides de oxindol son responsables de “entrenar” a nuestro sistema inmune: no solo aumentan las defensas, sino que ayudan a que los glóbulos blancos fagociten (limpien) mejor las amenazas. Además, sus polifenoles y terpenos aportan la capacidad para calmar la inflamación, bloqueando rutas metabólicas que causan dolor en articulaciones.

Uso responsable y seguridad

La Uña de Gato es una joya botánica, pero no es un juego. Su uso debe ser cíclico para no sobreestimular el sistema inmunológico, siempre bajo supervisión médica. Es ideal para periodos de cambio de estación o cuando el desgaste articular por ejercicio intenso empieza a pasar factura.

No hay curas milagrosas

Las plantas medicinales, si bien son potentes coadyuvantes en procesos inflamatorios (como la artritis) y refuerzan el sistema inmune, no deben sustituir tratamientos médicos para enfermedades graves como el cáncer o el VIH, aunque sí se estudia su uso para mitigar efectos secundarios de las quimioterapias.

También se debe consumir de forma segura: su capacidad inmunoestimulante es tan real que puede ser peligrosa para personas con enfermedades autoinmunes o trasplantados, ya que podría provocar que el cuerpo ataque al órgano nuevo. Otro aspecto a considerar es que la Uncaria tomentosa es la que tiene mayor respaldo científico sobre la Uncaria guianensis. Siempre debemos revisar el nombre científico en la etiqueta.

Tendencias y uso práctico: ¿Cómo consumirla?

En la actualidad, la tendencia se inclina hacia la suplementación, pero la forma tradicional sigue vigente:

Para la infusión clásica se utiliza la corteza (no las hojas). Se recomienda hervir unos 20 gramos de corteza en un litro de agua por 15 minutos. Como tip extra se puede añadir un chorrito de limón; el medio ácido ayuda a extraer mejor los alcaloides de la corteza.

Se está viendo su inclusión en “shots de inmunidad” junto con jengibre y cúrcuma, aunque su sabor amargo es un reto para el paladar. Es importante tener en cuenta que si estás tomando anticoagulantes o antihipertensivos, la Uña de Gato puede potenciar sus efectos y causar caídas de presión arterial.

Sigue leyendo: