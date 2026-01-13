Ganó más de $200 mil en la lotería gracias al boleto que escogió su hijo de 6 años

La suerte suele presentarse cuando menos se le espera, y eso quedó demostrado en Marín, Pontevedra, provincia de Galicia, en España, donde una familia de 4 integrantes protagonizó una de las historias más emotivas del Sorteo Extraordinario de la Lotería del Día del Niño.

Gracias a un boleto elegido por un niño de 6 años, el hogar recibió un premio de aproximadamente $218,000 dólares (equivalente a los 200,000 euros originales), una cantidad que les permitirá dar un paso decisivo hacia la compra de su propia vivienda.

El sorteo, celebrado el pasado martes, volvió a repartir millones y a dejar escenas de alegría en distintas ciudades de España. Entre ellas destacó la de Marcos, un padre de 32 años, quien acudió a una administración de lotería acompañado de su hijo para sellar, como cada semana, su boleto del juego de La Primitiva. Lo que no sabía es que ese paseo cotidiano terminaría cambiando el rumbo económico de su familia.

“Llegué a la administración con mi hijo porque hago la Primitiva todas las semanas y él me pidió jugar para la Lotería del Día del Niño”, relató Marcos al diario Faro de Vigo. Fue el pequeño quien, señalando uno de los décimos expuestos, insistió en que lo compraran. Ese número, el 06703, terminaría siendo uno de los grandes premiados.

A diferencia del Sorteo de Navidad, esta familia no tenía la costumbre de participar en el del Día del Niño. “Es la primera o segunda vez que jugamos este sorteo”, explicó el padre, quien sí reconoce que cada diciembre compran un décimo navideño, aunque hasta ahora la suerte no los había acompañado.

Una revelación fuera de cámara

Lo más llamativo es que no se enteraron del premio por televisión. El billete se había comprado a última hora y, al no tratarse de un sorteo tan seguido como el de Navidad, nadie en casa estaba pendiente de la retransmisión. La confirmación llegó horas después, de una manera inesperada.

Mientras la familia abría los regalos de Reyes Magos, Marcos decidió consultar la prensa deportiva en su teléfono. En la portada apareció el número ganador y de inmediato sintió que le resultaba familiar. Tomó el décimo, lo comparó y confirmó que coincidía. Aun así, antes de celebrar, llamó a la administración para verificarlo.

Cuando al otro lado de la línea le confirmaron que el número 06703 estaba premiado con unos $218,000, no hubo lugar a dudas. La familia salió corriendo hacia la administración para comprobarlo en persona, donde los empleados los recibieron con felicitaciones y sonrisas.

Un premio con los pies en la tierra

A diferencia de otras historias de lotería que derivan en gastos impulsivos, el destino de este dinero está claro desde el principio. La familia planea utilizar el premio para comprar una propiedad en la zona en la que habtian.

“Este premio nos va a permitir dar un paso muy importante”, reconoció Marcos, quien explicó que la prioridad es asegurar un hogar propio. Para muchas familias jóvenes en Galicia, el acceso a la vivienda se ha convertido en un desafío, por lo que los más de $200,000 llegan como un auténtico salvavidas financiero.

Un sorteo lleno de historias

El Sorteo Extraordinario del Día del Niño es uno de los más queridos del calendario de la Lotería Nacional en España. Aunque suele recibir menos atención mediática que el de Navidad, reparte una gran cantidad de premios y mantiene viva una tradición que mezcla ilusión y esperanza.

En esta edición, además de la historia de Marín, también destacó la de un exatleta olímpico que administra un local que repartió parte de “El Gordo”, reforzando el carácter casi novelesco de este tipo de sorteos. Cada boleto vendido es una promesa de que la fortuna puede tocar a cualquiera, sin importar edad, profesión o lugar de origen.

El gesto que lo cambió todo

La historia de Marcos y su hijo ha generado especial simpatía porque resume el espíritu de la lotería: un acto espontáneo que se transforma en un giro del destino. Fue el niño quien eligió el ticket ganador, guiado más por intuición que por cálculo, y ese gesto terminó beneficiando a toda la familia.

En Marín, la noticia se difundió rápidamente y vecinos, amigos y conocidos no tardaron en felicitarlos. Para muchos, la anécdota se ha convertido en un recordatorio de que, a veces, la suerte llega cuando se deja espacio a la casualidad.

Hoy, el décimo premiado se guarda como un pequeño tesoro, no solo por su valor económico, sino por lo que representa: una tarde cualquiera, una visita rutinaria a una administración y un niño que pidió participar. De ese momento surgieron más de $218,000 y la posibilidad de empezar una nueva etapa.

Así, el Sorteo del Día del Niño vuelve a cumplir su promesa más importante: convertir un número en una historia y un instante en un futuro más esperanzador.

