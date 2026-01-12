Jugó los mismos números de lotería por 20 años y ganó $32.9 millones

Un hombre de 73 años del condado de Macomb, en Michigan, acaba de entrar en la historia de la lotería estatal tras ganar el mayor premio jamás registrado en el juego Lotto 47.

Luego de 2 décadas apostando religiosamente a la misma combinación de números, el jugador finalmente acertó los 6 dígitos ganadores y se llevó un jackpot récord de $32.91 millones de dólares en el sorteo del pasado 13 de diciembre de 2025.

El ganador, que decidió mantenerse en el anonimato, compró su boleto en Wild Bill’s Tobacco, una tienda ubicada en 46518 Gratiot Avenue, en Chesterfield, a unos 35 kilómetros al norte de Detroit. Los números que eligió —02, 03, 12, 15, 16 y 33— lo han acompañado desde que comenzó a jugar Lotto 47 hace 20 años, una constancia que finalmente dio frutos de manera espectacular.

“Siempre he jugado los mismos números desde que empecé”, explicó el hombre durante su visita a la sede de la Lotería de Michigan para reclamar el premio. “Cuando revisé el boleto y vi que había acertado tres números pensé: ‘Bueno, al menos recuperé $5′. Pero cuando me di cuenta de que coincidían todos, me froté los ojos y lo revisé otra vez porque no podía creerlo”.

La sorpresa fue tan grande que el ganador decidió llamar de inmediato a sus hijos para compartir la noticia. Sin embargo, al principio nadie le creyó. “Pensaron que estaba bromeando. Tuvieron que venir a ver el boleto con sus propios ojos”, relató. “Cuando se dieron cuenta de que era real, todos nos emocionamos muchísimo. Uno nunca espera que algo así le pase, así que todavía me cuesta asimilarlo”.

Un récord histórico para el Lotto 47

El premio de $32.91 millones no solo cambió la vida del jugador, sino que también rompió un récord dentro del juego Lotto 47, una de las modalidades más populares de la Lotería de Michigan. Hasta ahora, el mayor jackpot había sido de $32.3 millones, registrado en noviembre de 2020, cuando 2 personas compartieron el premio tras comprar boletos ganadores en Ferndale y Lake Odessa.

En esta ocasión, el afortunado jugador fue el único ganador, lo que elevó aún más el impacto de la noticia. Lotto 47 se juega seleccionando 6 números del 1 al 47, y los sorteos se realizan 2 veces por semana. Aunque la probabilidad de acertar todos los números es extremadamente baja, la historia de este hombre demuestra que la perseverancia, al menos en su caso, terminó dando resultado.

Al acudir a las oficinas de la lotería para formalizar el cobro, el ganador optó por recibir su premio en una suma global única en lugar de pagos anuales. De esta manera, obtuvo aproximadamente $22.8 millones después de elegir la modalidad de pago en efectivo, una decisión común entre quienes prefieren disponer del dinero de inmediato.

Lejos de anunciar compras extravagantes o planes ostentosos, el hombre sorprendió con una lista de prioridades sencilla y emotiva. “Honestamente, lo primero que voy a hacer es comprarme un par de zapatos nuevos”, dijo entre risas. “También quiero un auto nuevo y compartir parte del dinero con mi familia”.

La historia ha generado una oleada de reacciones en redes sociales y medios locales, donde muchos destacan no solo la magnitud del premio, sino también la humildad del ganador. En un mundo donde los premios millonarios suelen asociarse con lujos y excesos, su respuesta ha sido vista como un recordatorio de que, para algunas personas, los mayores placeres siguen siendo los más simples.

Además, el caso ha reavivado el interés por Lotto 47 en todo Michigan. Tras conocerse la noticia, varios puntos de venta reportaron un aumento en la compra de boletos, impulsado por la ilusión de que, tal como ocurrió con este jugador persistente, la suerte puede llegar cuando menos se espera.

Mientras tanto, el hombre del condado de Macomb se prepara para una nueva etapa de su vida, una en la que ya no tendrá que preocuparse por gastos cotidianos y podrá disfrutar de una estabilidad financiera que nunca imaginó alcanzar gracias a una pequeña papeleta de lotería.

Su historia no solo quedará registrada como el mayor premio en la historia del Lotto 47, sino también como un ejemplo de constancia, esperanza y, por supuesto, de una increíble dosis de buena fortuna.

