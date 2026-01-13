Lotería de Nueva York en vivo: resultados y ganadores del martes 13 de enero de 2026

Conoce a los números ganadores del sorteo de NY Lotto, Win 4, Take 5, Cash4Life de la Lotería de Nueva York de hoy martes 13 de enero.

La Lotería de Nueva York (New York Lottery) cuenta con distintas posibilidades de juegos para sus participantes. Los juegos de sorteo incluyen NY Lotto, Pick 10, Numbers, Win 4, Take 5 y Cash4Life.

Números ganadores de Pick10 del martes 13 de enero

Los números ganadores son: 09 14 15 21 23 27 29 34 38 42 46 49 51 56 60 63 65 69 70 75

Números ganadores de Numbers del martes 13 de enero

Combinación mediodía: 00 00 09

Combinación noche: 00 01 08

Números ganadores de Win 4 del martes 13 de enero

Combinación mediodía: 01 01 07 02

Combinación noche: 08 03 04 00

Números ganadores de Take 5 del martes 13 de enero

Combinación mediodía: 05 07 11 19 37

Combinación noche: 02 11 14 22 26

Números ganadores de Cash4Life del martes 13 de enero

Los números ganadores son: 14 16 18 26 36

Consejos para incrementar tus opciones de ganar la lotería

Ya se sabe que la lotería es un juego de azar y suerte, si bien hay algunas tácticas para aumentar las posibilidades de ganar en los juegos de la Lotería de Nueva York.

Para empezar, es muy útil investigar y analizar las estadísticas de los números ganadores en sorteos anteriores. Hay ciertos números que pueden tener una mayor probabilidad de ser sorteados que otros y conocer estas tendencias puede ser útil al seleccionar los números que vas a jugar.

También, jugar de forma regular y hacerlo en varios juegos. Al variar las opciones de juego, los jugadores mejoran sus posibilidades de ganar en diferentes juegos.

Finalmente, se aconseja establecer un presupuesto que seguir fielmente. No se debe gastar más dinero del que se pueda permitir en la lotería, pues esto podría provocar dificultades económicas.

Cómo solicitar el monto de tus premios de la lotería de Nueva York

Canjear tu premio dela lotería de Nueva York es un proceso sencillo, pero hay que seguir algunas instrucciones para asegurarse el pago completo sin incidencias.

Los premios de un máximo de $600 se pueden cobrar directamente en cualquier establecimiento autorizado de la Lotería de Nueva York. Para premios más grandes, previamente se necesita completar un formulario de reclamo y presentar el boleto ganador en la oficina central de la Lotería de Nueva York en Schenectady o en cualquier sucursal regional de la Lotería de Nueva York.

Es importante tener en cuenta que las ganancias de la lotería están sujetas a impuestos federales y estatales, por lo que una parte de las mismas se destinará en impuestos.

Los mayores ganadores de la Lotería de Nueva York

La Lotería de Nueva York ha creado muchos ganadores a lo largo de los años, con muchos de ellos multimillonarios.

El último gran premio fue entregado en abril de 2023 en Queens, Nueva York: la persona que acertó los seis números para llevarse el premio mayor de $476 millones de dólares de la lotería Mega Millions compró el ticket en el vecindario Ozone Park.

En 2011, una pareja de Long Island acertó otro gran premio de la Lotería de Nueva York en la historia, en concreto, la increíble cifra de $319 millones de dólares en Mega Millions. En 2018, un trabajador de la construcción de Staten Island ganó $245,6 millones de dólares en Powerball, convirtiéndose en el mayor ganador individual de la Lotería de Nueva York.

Otros ganadores notables incluyen a un hombre de Brooklyn que ganó $298 millones de dólares en Powerball en 2019 y un hombre de Queens que ganó $343,9 millones de dólares en Mega Millions en 2018.

¿Cuáles son las probabilidades de ganar en la Lotería de Nueva York?

Las probabilidades de ganar depende del juego, pero en general, las posibilidades de ganar en la Lotería de Nueva York son bajas. Por ejemplo, las probabilidades de ganar en Mega Millions son de aproximadamente 1 en 302 millones, mientras que las posibilidades de ganar en el NYL Midday Numbers son de aproximadamente 1 en 1,000.

