Trump afirma que no le importa el tratado de libre comercio con México y Canadá

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este martes que no le da importancia al futuro del tratado de libre comercio entre su país, México y Canadá, conocido como T-MEC, al asegurar que la economía estadounidense “no necesita” productos fabricados en sus dos principales socios comerciales de Norteamérica.

Durante un recorrido por una planta de Ford en Dearborn, Michigan, se mostró indiferente ante la próxima revisión del acuerdo, que debe realizarse este año como paso previo a su posible renovación o expiración en 2026.

“Ni siquiera pienso en el T-MEC. Quiero que a Canadá y México les vaya bien, pero el problema es que no necesitamos sus productos”, dijo.

El mandatario fue más directo al referirse a la industria automotriz, uno de los pilares del comercio regional.

“No necesitamos autos hechos en Canadá. No necesitamos autos hechos en México. Queremos fabricarlos aquí. Y eso es lo que está pasando: empresas de todo el mundo se están mudando a Estados Unidos”, afirmó.

Trump también restó importancia al valor del acuerdo para su país. “No tiene ninguna ventaja real, me resulta irrelevante. A Canadá le encantaría. Canadá lo quiere. Lo necesita”, dijo, en referencia al tratado conocido en ese país como CUSMA, publicó Global News.

Sobre la posibilidad de que el pacto expire o sea reemplazado, añadió: “Vence muy pronto, y podríamos tenerlo o no. Me da igual”.

El T-MEC fue negociado durante el primer mandato de Trump y entró en vigor en 2020 en sustitución del antiguo Tratado de Libre Comercio de América del Norte, al que el republicano calificaba de perjudicial para Estados Unidos.

El acuerdo establece que los tres países deben revisarlo conjuntamente después de seis años, lo que abre la puerta a su renovación, modificación o terminación.

Tanto México como Canadá han expresado su respaldo a mantener el tratado, aunque en Ottawa el primer ministro Mark Carney y otros altos funcionarios reconocen que Trump podría intentar modificarlo de forma sustancial o incluso retirarse del acuerdo.

