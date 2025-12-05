Donald Trump se reunió por primera vez con la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum

Donald Trump y Claudia Sheinbaum, presidentes de Estados Unidos y México, respectivamente, se reunieron por primera vez este viernes. Esto ocurrió después del sorteo del Mundial de Fútbol, en el Centro Kennedy de Washington.

Sheinbaum señaló que conversaron durante casi una hora, aunque aclaró que no llegaron a un acuerdo en particular.

“Soy muy positiva de la relación entre Estados Unidos y México y también con Canadá”, dijo la mandataria en un encuentro con representantes de migrantes mexicanos, en el Centro Cultural de México de Washington.

En la reunión también participó Mark Carney, el primer ministro de Canadá.

Posteriormente, Sheinbaum publicó en X:

“Tuvimos una excelente reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y con el primer ministro de Canadá, Mark Carney. Hablamos de la gran oportunidad que representa la Copa Mundial de Fútbol 2026 para los tres países y de la buena relación que tenemos. Acordamos seguir trabajando juntos para temas comerciales con nuestros equipos”.

La presidenta de México también afirmó que su gobierno mantiene una visión positiva sobre las negociaciones comerciales en América del Norte, especialmente ante la revisión del T-MEC prevista para 2026. Aseguró que confía en que se alcanzarán decisiones favorables para la región durante el próximo año, pese a que abordar los acuerdos ha sido un reto.

“Soy muy positiva de que todo va a salir bien”, manifestó.

Sheinbaum indicó en el encuentro con migrantes que ha hablado por teléfono en varias ocasiones con Trump —han debatido sobre los aranceles y los esfuerzos para combatir el tráfico de fentanilo a Estados Unidos— y enfatizó que su prioridad es garantizar un trato digno para los mexicanos en Estados Unidos.

“Lo que hemos buscado es mejorar los consulados. Por favor, háganos saber todo lo que sigue mal, lo que simplemente no está funcionando bien. Nuestro interés es que los consulados no solamente ayuden a los mexicanos, es que sean espacios de protección para ustedes”, expresó.

Trump y Sheinbaum tenían previsto reunirse originalmente en junio durante la cumbre del G7 en Canadá, pero la cita fue cancelada cuando el mandatario estadounidense regresó de emergencia a Washington debido a la escalada en el conflicto armado entre Israel e Irán.

Antes de su reunión privada en Washington, los tres líderes fueron vistos sonrientes en el sorteo mundialista y posando para fotografías.

En la alfombra roja del evento, Trump describió a Claudia Sheinbaum como “una mujer fantástica”. A principios de este año, manifestó: “La presidenta de México es una mujer encantadora, pero tiene tanto miedo de los cárteles que ni siquiera puede pensar con claridad”.

