Trump podría mantener a ExxonMobil fuera de Venezuela tras comentarios de su CEO

El presidente Donald Trump dijo que podría impedir que la empresa ExxonMobile invierta en Venezuela luego de que su director ejecutivo denominara a la nación sudamericana de “no apto para invertir” en una reunión en la Casa Blanca.

El CEO, Darren Woods, le dijo al mandatario republicano que Venezuela necesitaría cambiar sus leyes antes de que pudiera ser una oportunidad atractiva de inversión, en una reunión de alto perfil con al menos otros 17 ejecutivos petroleros.

Trump había hecho un llamado al grupo a gastar $100,000 millones de dólares para revitalizar la industria petrolera de Venezuela en una reunión menos de una semana después de que las fuerzas estadounidenses capturaran al líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, en una redada nocturna en donde también se llevaron a su esposa, Cilia Flores.

Los comentarios escépticos del ejecutivo de ExxonMobile emergieron rápidamente como el titular dominante, socavando las esperanzas de la Casa Blanca de generar un impulso desde su compromiso con los ejecutivos petroleros más prominentes del mundo.

“No me gustó la respuesta de Exxon”, manifestó Trump a la prensa en el Air Force One de regreso a Washington. “Probablemente me incline a dejar a Exxon fuera. No me gustó su respuesta. Se están haciendo los simpáticos“.

ExxonMobile, ConocoPhillips y Chevron, los tres mayores productores de petróleo de Estados Unidos, fueron por décadas los socios más importantes de la petrolera estatal venezolana, PDVSA.

Durante el mandato del expresidente Hugo Chávez, nacionalizó la industria del petróleo entre 2004 y 2007, mientras Chevron negociaba acuerdos para asociarse con PDVSA, ConocoPhillips y Exxon abandonaron el país y presentaron destacados casos de arbitraje poco después.

Venezuela actualmente debe más de $13,000 millones de dólares colectivamente a ConocoPhillips y Exxon por las expropiaciones de Chávez en ese entonces, de acuerdo con fallos judiciales, informó The Guardian.

Woods le dijo a Trump lo siguiente: “Nos han confiscado nuestros activos allí dos veces, por lo que, como puede imaginar, volver a ingresar una tercera vez requeriría algunos cambios bastante significativos respecto de lo que hemos visto históricamente aquí”.

El director ejecutivo de ExxonMobile expresó que la empresa necesitaba que se introdujeran protecciones duraderas para las inversiones y que además era necesario reformar la ley de hidrocarburos de Venezuela.

“Si analizamos los marcos y estructuras jurídicas y comerciales vigentes hoy en Venezuela, es un país invertible”, aseveró.

Por su parte, Ryan Lance, director ejecutivo de ConocoPhillips, dijo al mandatario que su empresa era el mayor tenedor de créditos no soberanos de Venezuela y solicitó una reestructuración de la deuda de todo el sistema energético de la nación, incluida PDVSA.

Trump apuntó que ConocoPhillips recuperaría gran parte de su dinero, pero que Estados Unidos comenzaría desde cero. “No vamos a analizar lo que la gente perdió en el pasado porque fue culpa suya”, expresó.

El presidente dijo que su administración decidirá qué compañías podrían operar en el país sudamericano.

“Están tratando directamente con nosotros. No están tratando con Venezuela en absoluto”, indicó. “No queremos que traten con Venezuela”.

En este sentido, Trump firmó una orden ejecutiva para impedir que los tribunales o los acreedores confisquen los ingresos relacionados con la venta de petróleo venezolano depositados en cuentas del Tesoro de Estados Unidos.

