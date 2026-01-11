Trump advierte que Venezuela no enviará más petróleo ni dinero a Cuba

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este domingo que finalizó el envío de petróleo y recursos financieros desde Venezuela hacia Cuba. A través de su plataforma Truth Social, el mandatario estadounidense vinculó esta decisión al reciente cambio de control en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.

Según el mandatario, la isla se ha mantenido durante décadas gracias al intercambio de crudo por asistencia en materia de seguridad para los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro

“La mayoría de esos cubanos están MUERTOS por el último ataque de EE.UU.”, apuntó Trump, quien subrayó que Venezuela ahora cuenta con el respaldo de las fuerzas armadas estadounidenses para su defensa inmediata.

La advertencia de la Casa Blanca hacia el régimen castrista fue directa respecto al futuro económico de la isla. En tal sentido, Trump enfatizó que “¡NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO NI DINERO (de Venezuela) PARA CUBA!: ¡CERO! Les sugiero (a Cuba) que lleguen a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde”.

“…THERE WILL BE NO MORE OIL OR MONEY GOING TO CUBA – ZERO! I strongly suggest they make a deal, BEFORE IT IS TOO LATE. Thank you for your attention to this matter.”- President Donald J. Trump pic.twitter.com/bHEIysJ7q1 — The White House (@WhiteHouse) January 11, 2026

El nuevo rol del ejército estadounidense en Venezuela

Tras la operación militar ejecutada la semana pasada, el presidente señaló que “Venezuela ya no necesita protección” de los efectivos cubanos, a quienes calificó como “los matones y extorsionadores que los mantuvieron secuestrados durante tantos años”.

Trump defendió que el país sudamericano ahora dispone del ejército de Estados Unidos para garantizar su seguridad, describiéndolo como el “más poderoso del mundo”. Al respecto, el mandatario aseguró que “y los protegeremos”.

La intervención militar, denominada ‘Resolución Absoluta’, se llevó a cabo el pasado 3 de enero con el objetivo de deponer a Nicolás Maduro. La maniobra resultó en la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores. Según datos proporcionados por el Gobierno de La Habana, la operación causó la muerte de al menos 56 militares, de los cuales 32 eran de nacionalidad cubana.

