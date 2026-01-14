Chicago: pronóstico del tiempo para este miércoles 14 de enero

Alguna vez habrás escuchado que el clima de Chicago es extremo y puede llegar a ser impredecible. Desde veranos calurosos y húmedos y sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede pillarte a contrapié. Es por eso que aquí te narramos el pronóstico del tiempo para hoy miércoles 14 de enero.

El clima en Chicago hoy

La mejor forma de sufrir con la temperatura en Chicago es mantenerse informado. Estate atento a las previsiones y consulta diariamente los reportes para tener la información meteorológica más actualizada.

Por otra su parte, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que se espera para esta jornada será de 16ºF (-9ºC) de máxima y 16ºF (-9ºC) de mínima.

La probabilidad de precipitaciones es del 56 durante el día y del 65 durante la noche. Además, Asimismo, el cielo estará cubierto.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 20.51 mph de máxima en el día y los 24.23 mph por la noche. Durante este periodo del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 07:16 h, mientras que se pone en el horizonte a las 16:44 h. En total, tendremos 9 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Chicago mañana

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Chicago estará muy nublado con poca probabilidad de lluvias. Se estima que la temperatura máxima sea de 27 grados Fahrenheit (-3 grados Celsius), mientras que la mínima estará alrededor de los 25 (-4ºC). ¿Lloverá mañana en Chicago? Según la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 25% por la mañana, 78% por la tarde y 25% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si quieres adelantarte y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas cambian día a día, por lo que te aconsejamos comprobar a diario nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, cuenta con un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias oscilan entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias están entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar mucho durante estas estaciones, por lo que las temperaturas diarias promedio suelen estar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante mencionar aquí que estas son temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden oscilar bastante en función de las condiciones climáticas específicas de cada situación, por lo que se recomienda estar preparado para diferentes condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es conocida por su tiempo impredecible, pero con la preparación adecuada, sin duda podrás sacar provecho al máximo del día a día en la Ciudad de los Vientos. Recuerda, si siempre estás informado de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás de sobra preparado para lo que te depare el día. Si buscas más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima