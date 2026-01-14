Consejo de Seguridad Nacional de Trump contempla opciones militares en Irán

El Consejo de Seguridad Nacional del gobierno de Donald Trump mantuvo una reunión clave este martes con el objetivo de definir la estrategia frente a Irán, de acuerdo con fuentes citadas por el diario The Washington Post.

En el encuentro participaron figuras de alto nivel como el vicepresidente, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio. Las propuestas analizadas, además de la opción militar, contemplan nuevas sanciones financieras, la ejecución de ciberataques estratégicos y el incremento del respaldo a las manifestaciones civiles que se registran en diversas ciudades iraníes.

La coordinación citada por el medio ocurre tras el anuncio de Trump de suspender cualquier tipo de diálogo directo. El presidente confirmó el cese de “todas las reuniones” con representantes de Teherán. En consecuencia, Steve Witkoff, enviado especial para Oriente Medio, interrumpió las comunicaciones que mantenía con el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi.

Divisiones internas sobre la intervención militar

A pesar de la planificación, existe un debate dentro del gobierno respecto a la conveniencia de un ataque directo. Trump condicionó el uso de la fuerza al cese de la represión contra manifestantes, al afirmar recientemente que “la ayuda estaba en camino” para los movimientos de protesta.

Sin embargo, sectores de la Casa Blanca advirtieron sobre los peligros de atacar infraestructuras gubernamentales o militares. Los informes sugieren preocupación por posibles errores de inteligencia o cálculos estratégicos fallidos, tomando como referencia el bombardeo de instalaciones nucleares ocurrido en junio.

Parte del equipo asesor sostiene que una intervención de gran escala podría desestabilizar la región y entrar en conflicto con la doctrina de política exterior denominada “America First”.

La administración evalúa si el apoyo público a las movilizaciones es una vía más efectiva que la confrontación armada. La suspensión de los canales diplomáticos marca un cambio en la relación bilateral, mientras el Consejo de Seguridad Nacional permanece a la espera de una orden ejecutiva definitiva por parte del presidente en los próximos días.

