Trump amenaza con arancel del 25% a cualquier país que haga negocios con Irán

El presidente Donald Trump anunció el lunes una nueva medida de presión económica contra el gobierno de Irán, comandado por el ayatolá Khamenei, que establece que cualquier nación que realice intercambios comerciales con Irán enfrentará un arancel del 25 % en sus exportaciones hacia el mercado estadounidense.

A través de un comunicado en Truth Social, el mandatario estadounidense formalizó la instrucción, y expresó la medida busca restringir los ingresos financieros de la del régimen islámico mediante sanciones indirectas a sus socios comerciales.

“Esta orden es inmediata y final”, dijo Trump en una publicación en su plataforma oficial de Truth Social, quien agregó que “cualquier país que haga negocios con la República Islámica de Irán deberá pagar un arancel del 25% sobre todas las transacciones comerciales que realice con los Estados Unidos de América”.

Protestas y cientos de muertos en Irán

Esta decisión de Trump ocurre tras reportes de Axios sobre un presunto acercamiento del canciller iraní, Abás Araqchi, hacia Steve Witkoff, enviado especial de Trump, con el objetivo de reducir las hostilidades, las cuales han dejado más de 600 muertos.

Sin embargo, la Casa Blanca mantiene una postura firme ante la situación interna de Irán, donde protestas sociales han derivado en denuncias de represión por parte de organizaciones de derechos humanos, con cifras de víctimas que oscilan entre decenas y cientos de fallecidos.

Sobre posibles medidas adicionales, la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó en rueda de prensa que el uso de la fuerza sigue bajo consideración, señalando que Trump no descarta acciones militares en Irán.

En América Latina, Brasil figura como el principal socio en los sectores agrícola y de fertilizantes. Otros países con registros de intercambio comercial con Irán incluyen a Venezuela, Argentina, Cuba, México, Colombia y Uruguay.

