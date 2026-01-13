Irán reta a Trump: “Defenderemos el país ​​hasta la última gota de sangre”

El régimen de Irán elevó el tono este martes luego de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara la suspensión de cualquier contacto con Teherán en medio de las protestas masivas que sacuden al país.

El ministro de Defensa iraní, el general de brigada Aziz Nasirzadeh, advirtió que su país responderá “con más decisión” a cualquier nuevo acto de agresión y aseguró que Irán está dispuesto a defenderse “hasta la última gota de sangre” si las amenazas de Washington se convierten en hechos.

Tras una reunión con la comisión de seguridad nacional del Parlamento, Nasirzadeh afirmó que las Fuerzas Armadas iraníes están mejor preparadas que durante la llamada “guerra de los 12 días” librada en junio pasado contra Estados Unidos e Israel.

Según el ministro, Irán cuenta con “sorpresas guardadas” que serían “muy efectivas” en caso de un nuevo ataque, de acuerdo con declaraciones difundidas por la televisión estatal Press TV.

Las advertencias de Teherán se producen después de que Trump anunciara este mismo martes que cancela el diálogo con las autoridades iraníes hasta que “cesen los asesinatos” durante las protestas contra el régimen.

El mandatario estadounidense también aseguró a los manifestantes que “la ayuda está en camino” y advirtió que quienes cometen abusos y represión “pagarán un alto precio”.

Pese a esto, el medio estadounidense Axios reveló que el canciller iraní Abás Araqchi se comunicó el pasado fin de semana con el enviado especial de Trump para Medio Oriente y Ucrania, Steve Witkoff, con el objetivo aparente de reducir las tensiones.

Ese contacto ocurrió después de que Trump amenazara con atacar a Irán en respuesta a la represión contra las protestas, pero el cruce de declaraciones de las últimas horas muestra que la confrontación política volvió a intensificarse.

En el plano interno, Irán vive una de las mayores olas de protestas de los últimos años. Las manifestaciones comenzaron el día 28 de diciembre y alcanzaron su punto más alto el jueves pasado, cuando se registraron movilizaciones en prácticamente todo el país.

Según fuentes oficiales, hubo actos de vandalismo, saqueos de bancos y el incendio de 53 mezquitas. Aunque la presencia militar en las calles de Teherán empezó a reducirse desde el domingo, el control sigue siendo fuerte en varias ciudades.

El grupo Human Rights Activists informó que ha confirmado al menos 1,850 muertes, incluidos nueve menores de edad, en los 17 días de protestas, así como más de 16,700 detenciones.

La organización también investiga otras 770 muertes que atribuye a la represión de las fuerzas estatales y advirtió que las cifras reales podrían ser mayores debido a los bloqueos de internet y las restricciones a las comunicaciones.

