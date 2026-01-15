Chicago: pronóstico del tiempo para este jueves 15 de enero

Como ya sabrás, el clima de Chicago es extremo y puede ser impredecible. Con sus veranos calurosos y húmedos y sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede alterar tu rutina. Lo sabemos, por eso aquí te narramos el pronóstico del tiempo para hoy jueves 15 de enero.

El clima en Chicago hoy

El mejor consejo para sufrir con la temperatura en Chicago es consultar siempre el clima. Atento a las previsiones y consulta cada día los reportes para tener la información meteorológica más actualizada.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las siguientes horas indica una temperatura máxima de 28 grados Fahrenheit (-2ºC) y una mínima de 25 grados Fahrenheit (-4ºC) . Por otra su parte, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que se pronostica para esta jornada será de 19ºF (-7ºC) de máxima y 19ºF (-7ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia es del 4 durante la primera mitad de la jornada y del 88 durante la noche. Además, Asimismo, habrá nubes y claros.

Las ráfagas de viento llegarán hasta los los 12.43 mph de máxima en el día y los 16.16 mph por la noche. En esta época del año, el amanecer tendrá lugar a las 07:16 h, mientras que el crepúsculo ocurrirá a las 16:45 h. En total habrá 9 horas de sol durante el día.

El tiempo en Chicago mañana

El clima en Chicago mañana se prevén cielos cubiertos con alguna precipitación aislada. La temperatura máxima estimada será de 36 grados Fahrenheit (2 grados Celsius), mientras que la mínima estará alrededor de los 19 (-7ºC). ¿Quieres saber si mañana llueve en Chicago? Según la información de AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 93% por la mañana, 65% por la tarde y 93% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si quieres ir un paso por delante y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas cambian día a día, por lo que te aconsejamos revisar a diario nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, cuenta con un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias se encuentran entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias varían entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar ampliamente durante estas estaciones, pero las temperaturas diarias promedio suelen encontrarse entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante tener en cuenta que estas son temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden oscilar bastante en función de las condiciones climáticas específicas de cada momento, por lo que se aconseja estar preparado para diferentes condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es conocida por su tiempo imposible de predecir, pero con la preparación adecuada, sin duda podrás sacar provecho al máximo del día a día en la Ciudad de los Vientos. Recuerda, si siempre estás informado de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás en alerta para lo que te depare el día. Si buscas más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima