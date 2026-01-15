¿Hidratas o inflamas? 5 errores al beber agua que arruinan la digestión

Evita estos cinco errores al tomar agua que afectan directamente tu salud gástrica. Se trata de hábitos automáticos que no favorecen la hidratación real y generan efectos secundarios en los procesos digestivos, según el psicólogo y biohacker Marcos Apud.

El agua es el vehículo esencial de la nutrición; sin ella, los superalimentos no tendrían el soporte necesario para transportar nutrientes a las células. El experto enumera los errores más frecuentes: beber agua muy fría, consumirla durante las comidas, ingerirla sin minerales o en grandes cantidades, lo cual dificulta su procesamiento, especialmente bajo estados de estrés.

Hidratarse va más allá de beber agua, en especial para las personas mayores de 60 años. Crédito: Shutterstock

La clave de la coherencia fisiológica

Para que el agua entre realmente en la célula y nos brinde energía, Apud indica que se necesita:

Mineralización: El agua requiere sodio, potasio y magnesio para “encender” la chispa eléctrica celular.

El agua requiere para “encender” la chispa eléctrica celular. Ritmo: Es vital beber pequeños sorbos constantes en lugar de un litro de golpe.

Es vital beber en lugar de un litro de golpe. Respeto al sistema digestivo: Priorizar la hidratación fuera de las ventanas de comida (30 minutos antes o 2 horas después).

Los 5 errores que cometes al beber agua

1. El Choque Térmico: Agua Helada y Parálisis Gástrica

Beber agua a temperaturas extremas es un atentado contra tu sistema digestivo. El frío contrae los vasos sanguíneos y ralentiza las enzimas.

“Tomar el agua fría o helada va a disminuir los movimientos peristálticos de tu estómago; lo paraliza y crea un gran problema en la digestión”, explica el Dr. Apud.

2. La “Inundación” Renal: Grandes Cantidades de Golpe

Beber un litro en pocos minutos genera un estrés innecesario en el sistema de filtrado. El cuerpo tiene una capacidad de absorción limitada.

“Tomar agua de golpe solo va a recargar el funcionamiento de tu riñón; no tiene sentido”. La clave es la dosificación.

3. El Mito del Agua Pura: ¿Bebes “Agua Muerta”?

Los filtros avanzados eliminan contaminantes, pero también electrolitos esenciales. El agua sin minerales “pasa de largo” sin hidratar.

“La mayoría toma agua de filtro (agua muerta) y no le agrega sal marina o sal rosa para poder hidratarse realmente”.

4. El Desequilibrio Hídrico: Ni Mucha, Ni Poca

La hiperhidratación puede diluir el sodio en sangre (hiponatremia), mientras que la deshidratación afecta el cerebro.

“La falta de balance nos hace daño. Debes encontrar tu punto de equilibrio hidratante escuchando a tu cuerpo”.

5. El Error Maestro: Diluir el Ácido Gástrico

Introducir líquidos mientras masticas altera el pH del estómago, impidiendo descomponer proteínas correctamente.

“Jamás arruines la acidez estomacal necesaria para digerir. Deja una ventana de 30 minutos antes y después de comer”.

Cómo lograr una hidratación real

Puedes mejorar tu salud hoy mismo con estas recomendaciones:

Usa agua a temperatura ambiente o tibia. Agrega una pizca de sal de mar o sal del Himalaya (minerales puros). Suma unas gotas de limón para aportar electrolitos y vitamina C.

