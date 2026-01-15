Nueva York: el tiempo para hoy jueves 15 de enero

¿Cómo vestirte para salir este jueves en Nueva York? La predicción del clima para los neoyorquinos en el día de hoy marca unas temperaturas que fluctuarán entre los 43 grados Fahrenheit (6ºC) de máxima y los 25 grados Fahrenheit (-4ºC) de mínima. Además, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” que tu cuerpo va a sentir rondará los 36ºF (2ºC) de máxima y 36ºF (2ºC) de mínima.

La probabilidad de precipitaciones es del 55% durante el día y del 6% a lo largo de la noche, mientras que la nubosidad será del 26% en el transcurso del día y del 14% tras la salida de la Luna.

Además, se esperan ráfagas de viento que alcanzarán un máximo de 13.67 mph durante la primera mitad del día y los 14.91 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. En esta época del año, el amanecer dará comienzo a las 07:18 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 16:53 h. En total habrá 10 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Nueva York se esperan nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre los 30 y los 36 grados Fahrenheit (-1 y 2 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 4% por la mañana, 25% por la tarde y 4% por la noche.

El clima en Nueva York

Nueva York cuenta con un clima principalmente húmedo, con inviernos fríos y veranos calurosos. Las lluvias son comunes durante todo el año, con tormentas durante épocas de verano y nevadas en invierno. La proximidad de la costa atlántica contribuye a suavizar los extremos de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la zona y la estación del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas que predominan son el húmedo subtropical de la zona sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos cálidos y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en los meses de verano.

En la zona oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados en el frío y veranos extremadamente calurosos e inviernos suaves. Los dos tienen pocas lluvias debido a la aridez. El clima mediterráneo se localiza en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.