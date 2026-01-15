Tres latinos se declaran culpables de homicidio de salvadoreño a golpes y con machete en Nueva York

Brayan Heredia Escobar (20), Jhon López Campos (18) y Julio Beltrán (40) se declararon culpables de matar a golpes a Cándido Guadalupe Saravia Martínez, salvadoreño de 39 años, en Long Island (NY).

Escobar es nativo de Guatemala y los otros dos sospechosos son originarios de El Salvador. “Estos acusados ??golpearon y apuñalaron brutalmente a un hombre indefenso, dejándolo morir en una tienda de campaña al costado de la carretera”, dijo el fiscal de distrito del condado Suffolk, Raymond Tierney, en un comunicado.

Cada uno de los acusados, al igual que la víctima, vivía en situación de calle en Central Islip. El 18 de febrero de 2025 la policía descubrió el cuerpo de Saravia Martínez en una tienda de campaña al costado de Suffolk Av, justo al este de Carleton Avp. Fue encontrado con una cuerda alrededor del cuello, debajo de la cual se veían marcas de ligadura.

La policía también observó que presentaba traumatismos por fuerza contundente en la cara y el cuerpo, y una herida de arma blanca en el cuello. Dentro de la tienda de campaña la policía recuperó un machete y un cuchillo cubiertos de sangre, sobre el cuello del fallecido. El médico forense del condado Suffolk determinó posteriormente que Saravia Martínez murió a causa de una combinación de traumatismo por fuerza contundente, estrangulamiento y una herida de arma blanca en el cuello.

Se obtuvieron grabaciones de videovigilancia de varios negocios en Suffolk Av, incluido un negocio ubicado justo enfrente de donde se encontró el cuerpo. Las extensas imágenes mostraban a los tres acusados ​​corriendo desde la tienda de campaña después del incidente y entrando en una lavandería.

Los acusados ​​admitieron haber atacado a Saravia Martínez en venganza por un presunto altercado anterior ocurrido meses antes. El 7 de enero López Campo se declaró culpable de homicidio en primer grado, ante el juez de la Corte Suprema John B. Collins. Se enfrenta a una pena de 25 años de prisión. Deberá comparecer nuevamente ante el tribunal el 25 de febrero.

El 8 de enero Heredia Escobar se declaró culpable de homicidio involuntario en primer grado. Se enfrenta a una pena de 20 años de prisión. Deberá comparecer nuevamente ante el tribunal el 26 de febrero.

El 14 de enero Beltrán también se declaró culpable de homicidio involuntario en primer grado y ahora se enfrenta a una pena de 22 años de prisión. Deberá comparecer nuevamente ante el tribunal el 23 de febrero.