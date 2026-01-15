Verónica Castro está hospitalizada tras complicaciones de su accidente con un elefante

Verónica Castro, actriz y conductora de televisión, en las últimas horas se ha vuelto tendencia y se debe a un problema de salud que está atendiendo, ya que tuvo que ser hospitalizada. Fue en el programa “Ventaneando” donde informaron que ella decidió internarse tras un inconveniente que tuvo durante un accidente.

Pati Chapoy, a través del mencionado programa de entretenimiento, dijo que una fuente confiable fue quien le dijo que Verónica decidió asistir a un centro de salud para que le realicen las terapias, ya que en el año 2004 tuvo un incidente durante la final de “Big Brother VIP”.

“Este día, Verónica Castro, con la recomendación de uno de sus médicos, tomó la decisión de internarse varios días en un hospital para recibir terapia; hay que recordar que hace unos años tuvo una caída de un elefante. Esa caída la llevó a varias operaciones en la columna vertebral, tiene algunos discos que le tuvieron que poner, ha sido un tema de toda la vida”, explicó la conductora de televisión.

Hasta el momento, no existe un comunicado oficial por parte de Castro en ninguna de sus redes sociales; sin embargo, este es un problema con el que ya ha venido atravesando desde hace más de dos décadas, ya que tras lo ocurrido tuvo que ser intervenida quirúrgicamente para atender la emergencia.

Verónica ofreció una exclusiva a la revista “Caras” para ofrecer detalles del procedimiento médico al que tuvo que ser sometida, dado que gran parte de su espalda la llegaron a modificar casi por completo. Lo que sí es, sin duda, una de las circunstancias más complejas que le ha tocado atravesar a lo largo de su vida. La mexicana tiene 73 años desde entonces nunca más volvió a recuperar su acostumbrado estilo de vida, aunque siempre buscó la manera de seguir adelante, como lo ha hecho hasta la fecha.

“Me sometí a varias cirugías. Ahora todas las cervicales las tengo postizas, todo el cuello es de titanio, perdí la médula espinal casi completa y hubo que reconstruir la espalda (…). Ha sido el tiempo más difícil que he vivido en toda mi existencia, me ha costado mucho trabajo… No teniendo la salud completa, uno no puede salir adelante tan fácil”, mencionó a la revista.

