Verónica Castro dice que la idea de su bioserie no le interesa en lo más mínimo

En estos tiempos en los que cada semana parece estrenarse una nueva bioserie sobre la vida de algún ícono de la música o la televisión, Verónica Castro fue clara y habló sin rodeos al manifestar sus razones por las que no le interesa en lo más mínimo una bioserie sobre su vida.

Durante una entrevista con El Universal, la intérprete de “Rosa Salvaje” explicó su negativa, a pesar de que varios productores ya levantaron la mano para contar su historia en la televisión.

“La verdad no. La gente conoce muy bien mi vida. He ido paso a paso con ellos; desde cómo comencé, mis hijos, mis caídas, mis levantadas, mis éxitos y mis fracasos. Siento que eso de las bioseries ya pasó de moda. Mi vida ya ha sido lo suficientemente expuesta como para requerir una dramatización”, dijo Verónica.

En otra entrevista con Televisa Espectáculos, por si quedaba alguna duda sobre un posible regreso a la actuación, ella misma se encargó de cerrarla de golpe.

La actriz, de 72 años, dijo que su retiro es “por convicción” y que no le interesa volver frente a las cámaras.

“Dejé un muy buen trabajo, dejé una muy buena imagen, dejé un muy buen sabor de boca, también para mí y creo que sería incorrecto de mi parte regresar para hacer algo que no estuviera bien o a hacer las mismas cosas, para repetir y que fuera como un refrito mal hecho”, aseguró.

“Yo creo que no tengo la edad ni la energía para salir adelante y volverlo a trabajar, entonces, no quiero decir mentiras, pero claro que sí para mí fue un sueño todo lo que sucedió, un sueño precioso que lo viví y lo gocé, y yo creo que no regresaría”, agregó.

Estas declaraciones las dio justo en el marco del homenaje que recibirá en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato, donde será reconocida por sus más de cuatro décadas de trayectoria.

Así que, mientras el mundo del entretenimiento sigue buscando historias que contar, Verónica Castro deja claro que la suya ya se contó en tiempo real.

