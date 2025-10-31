Cristian Castro desmiente rumores de violencia contra Verónica Castro

El cantante Cristian Castro en diversas oportunidades ha sido acusado de aparentemente haber golpeado a su madre, y es que estamos hablando de la actriz Verónica Castro. Aunque los rumores datan de hace muchos años, a través de una entrevista, un canal argentino aprovechó para aclarar este tema que le incomoda un poco, pero con el que desea terminar las especulaciones.

El mexicano dijo a América TV que no comprende por qué vuelve a salir eso a relucir, y qué parte de esos rumores se generaron por una unión amorosa que él tenía en aquel momento, con la que aparentemente Verónica no estaba a gusto: “No sé por qué vuelven a salir las noticias de hace mucho tiempo. No estaba de acuerdo con mi matrimonio y por eso es que (…)”.

“Fue hace mucho tiempo, la situación que vivimos juntos, que fue difícil, fue de empujones, estábamos jóvenes, la verdad que fueron jaloneos, discusiones, malas palabras, pero nunca, nunca, para nada golpes”, explicó sobre la situación que vivió al lado de su mamá.

Desde la perspectiva de Cristian, no le ve sentido alguno que por no estar en sus cabales comenzara a pegarle a una persona, y mucho menos si se trata de la actriz con quien tiene un vínculo familiar tan estrecho: “Imagínense ustedes si yo en algún momento voy a perder el control y empezar a golpear, menos a mi madre, nunca en la vida”.

El intérprete en ningún momento negó las diferencias que ha tenido con Verónica, pero sí dejó claro que sería incapaz de ponerle una mano encima, ya que no es el estilo que implementa para intentar mediar: “Tuve varias fricciones con mi vieja, yo la quiero tanto. Mi mamá representa algo muy grande, yo también para ella, somos como un objeto que es nuestro, yo soy suyo y ella es mía”.

Cristian aprovechó para agregar detalles de su relación sentimental y dijo que las cosas están marchando bien con Mariela Sánchez, con quien tiene pensado casarse a mediados del año que viene: “Estamos muy bien, estamos evolucionando todo, qué bueno que lo estamos germinando bien y ojalá que crezca bien. Ella realmente es una chica fantástica “, dijo en la entrevista.

