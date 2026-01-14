Resurge entrevista donde Verónica Castro acusa a Julio Iglesias de comportamientos inapropiados

El cantante Julio Iglesias, el pasado martes, protagonizó un nuevo escándalo debido a que dos de sus exempleadas lo acusan de presunto acoso y agresión sexual tras una investigación realizada por Univision y elDiario.es. Por ello, ahora resurge una entrevista que le hicieron a Verónica Castro, donde hace serias acusaciones sobre su comportamiento.

Durante una conversación que sostuvo con Pati Chapoy hace años, recordó una situación que vivió en un evento público, dado que aseguró que Julio la habría tocado inapropiadamente frente a todos los presentes. Por ello, actuó de manera agresiva para defenderse de lo que estaba ocurriendo a su espalda, y luego de golpearlo, fue que notó que se trataba del cantante.

“El otro día sacaron un beso que me robó Julio Iglesias. Porque sí, un día me agarró la nalga arriba de un escenario… de repente siento que alguien me agarra la pompa y, chin, que meto un trancazo para atrás, pero dije: ‘El que haya sido, se lleva su trancazo'”, le comentó a la titular de “Ventaneando”.

Luego de haberle tocado el glúteo, Castro le consultó la razón por la que él decidió, aparentemente, haberla tocado ahí, y él le dijo que era porque cuando estaban solos no se lo permitía y le pareció prudente hacerlo en un evento donde había más figuras del mundo del entretenimiento, hecho que sin duda fue incómodo para la cantante mexicana.

“Y era Julio. Y digo: ‘Óyeme, c*brón, ¿por qué me agarraste la nalga?’ Yo no sé qué tanto. Y me dice: ‘Porque no me la dejas que te la agarre allí en el camerino, pues vengo y te la agarro aquí en el escenario'”, destacó durante la conversación.

Para la madre del cantante Cristian Castro, fue una situación desagradable. Y frente a los medios de comunicación que se encontraban en el sitio, les pidió que por favor se detuvieran, ya que estaba viendo la manera de poderse controlar, porque también, frente a todos, le robó un beso, situación que la puso peor de lo que ya se encontraba, y todo ocurrió sin su consentimiento.

“Yo en la cámara, casi en vivo y a todo color, y digo: ‘Bueno, córtenle, ahorita sigue la escena, eh, porque escena de amor’. Como diciendo: ‘Corta la cámara porque te voy a dar un madrazo’. Tal cual“, explicó.

