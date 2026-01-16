Jennifer Lawrence dice que perdió un papel en una película de Tarantino por no ser “suficientemente guapa”

La actriz Jennifer Lawrence aseguró que no fue elegida para interpretar el papel de Sharon Tate en ‘Once Upon a Time… In Hollywood’ de Quentin Tarantino porque la hicieron sentir que “no era lo suficientemente bonita” para ese papel.

Lawrence participó en Happy Sad Confused con Josh Horowitz y durante la charla el presentador le preguntó sobre el hecho de que Tarantino la había elegido para interpretar a Tate en la película de 2019 pero luego fue rechazada por su aspecto físico.

“Bueno, lo hizo, y luego todos dijeron: ‘No es lo suficientemente bonita para interpretar a Sharon Tate’, y luego no lo hicieron”.

Horowitz no dio crédito a lo que escuchaba y la artista continuó explicando cómo la opinión pública se refería de manera despectiva sobre su aspecto de manera constante.: “Estoy bastante seguro de que sí. O es que llevo tanto tiempo contándolo así que me lo creo. No, pero estoy bastante seguro de que eso pasó, o simplemente nunca me consideró para el papel y en internet se desvivieron por llamarme fea”.

Finalmente el papel de Sharon Tate en ‘Once Upon a Time… In Hollywood’ lo interpretó Margot Robbie. Antes del estreno de la cinta, la hermana de Sharon Tate, Debra, dijo que prefería que Margot Robbie interprete a su hermana en la película ya que le parecía que Lawrence no era lo suficientemente bonita.

“Ambas son actrices muy talentosas, pero diría que mi favorita es Margot”, dijo Debra Tate. “Simplemente por su belleza física y su porte, similar al de Sharon. No pienso tanto en Jennifer Lawrence, no es que tenga nada en contra de ella. Simplemente, no sé, no es lo suficientemente guapa para interpretar a Sharon. Es horrible decirlo, pero tengo mis estándares”.

En ese sentido, Lawrence reveló que rechazó un papel en Hateful Eight de Tarantino, una decisión de la cual se arrepiente. “El papel de Jennifer Jason Leigh fue escrito originalmente para ti, creo”, dijo Horowitz.

“Lo rechacé, cosa que no debería haber hecho”, respondió Lawrence riendo.