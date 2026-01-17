Asado con curry japonés: El truco para un estofado irresistible

El asado es una comida reconfortante ideal para los días de invierno. No solo aporta proteínas de alta calidad y genera una gran sensación de saciedad, sino que se disfruta al máximo servido caliente con guarniciones como papa o arroz.

Esta receta, inspirada en una propuesta de The Kitchn de la creadora Jan Valdez, tiene un ingrediente especial que eleva el sabor: el curry japonés. A diferencia del curry en polvo, este se presenta en forma de pastilla o roux (una mezcla de harina, grasas y especias) que se disuelve en el caldo. Esto crea una textura aterciopelada de forma natural, sin necesidad de añadir maicena o harinas adicionales al final.

Además, gracias a sus extractos de frutas y vegetales, aporta un perfil dulce-salado-especiado que convierte un simple estofado en una experiencia gourmet con capas de sabor que normalmente tomarían horas de reducción.

Ingredientes

1.35 kg de filete de res: Deshuesado, ideal para estofados o cocción lenta.

Deshuesado, ideal para estofados o cocción lenta. 1 caja (225 g) de mezcla para curry japonés: Puedes elegir el nivel de picante según tu preferencia.

Puedes elegir el nivel de picante según tu preferencia. 4 tazas de caldo de res bajo en sodio: Clave para controlar el nivel de sal en la reducción.

Clave para controlar el nivel de sal en la reducción. 1 cebolla amarilla mediana: Picada finamente.

Picada finamente. 3 dientes de ajo: Picados.

Picados. 350 g de zanahorias: Cortadas en trozos grandes (aprox. 5 cm).

Cortadas en trozos grandes (aprox. 5 cm). 450 g de papas baby: Enteras o cortadas por la mitad.

Enteras o cortadas por la mitad. Sal kosher y pimienta negra: Recién molida, al gusto.

Recién molida, al gusto. Arroz blanco al vapor: El acompañante perfecto para absorber la salsa.

Modo de preparación

Sellar la carne (Reacción de Maillard): Calienta una olla holandesa a fuego medio-alto. Dora la pieza de res con paciencia. El objetivo no es cocinarla por dentro, sino crear esa costra dorada exterior que libera aromas y sabores complejos. Una vez lista, retira la carne y resérvala. Base aromática: En la misma olla, aprovecha los restos caramelizados para sofreír la cebolla hasta que esté transparente. Añade el ajo y cocina por solo 30 segundos para evitar que se amargue. Elaboración del caldo: Vierte el caldo de res y añade los cubos de curry japonés. Revuelve constantemente hasta que se disuelvan por completo y la mezcla sea uniforme. Primera fase de horneado: Reincorpora la carne (con sus jugos) a la olla. Cuando alcance un hervor suave, tapa y lleva al horno precalentado a 175 °C durante dos horas. Incorporación de vegetales: Saca la olla, voltea la carne y añade las zanahorias y papas baby, asegurándote de que queden sumergidas en la salsa. Toque final: Hornea por una hora o una hora y media más. La carne debe estar tan tierna que se desmorone con un tenedor. Rectifica la sazón, desmenuza la carne dentro de la salsa espesa y sirve sobre una cama de arroz blanco.

