Las grandes tendencias de cabello para 2026

El 2026 llega con una visión más pulida pero natural del estilo capilar: cortes estratégicos, colores ricos y peinados que celebran la textura real del cabello.

Así lo anticipa Marco Peña, uno de los estilistas hispanos más influyentes del momento, responsable de las melenas de figuras como Thalía, Shakira y Gloria Trevi, y colaborador habitual de pasarelas clave como Carolina Herrera, Luar y otras casas de moda internacionales.

El reconocido estilista colombiano Marco Peña./Cortesía

Estas son las tendencias que, según Peña, dominarán el año, desde cortes y color hasta acabados y cuidados esenciales.

Cortes que resaltarán

1. Blunt Bob (bob recto y definido)

El bob de líneas limpias y bordes precisos se consolida como uno de los cortes estrella del año. Elegante, moderno y favorecedor, funciona en distintos tipos de rostro y texturas de cabello.

2. Lobs y bobs con movimiento

El long bob con puntas aireadas o texturizadas sigue fuerte. Es versátil, fácil de estilizar y luce igual de bien al natural que con un peinado más elaborado.

3. Pixie moderno y bixie

Los cortes ultracortos regresan con suavidad y textura. El pixie actualizado y el bixie —una mezcla entre bob y pixie— son ideales para quienes buscan un look audaz, práctico y contemporáneo.

4. Butterfly Cut

Capas estratégicas que aportan movimiento sin sacrificar volumen. Perfecto para melenas medias y largas que buscan ligereza y dinamismo.

5. Mullets modernos

El mullet se reinventa en versiones más estilizadas y actuales. Se adapta tanto a looks andróginos como a propuestas suaves y editoriales para todos los géneros.

Colores y efectos

1. Tonos ricos y naturales

Colores intensos y luminosos que aportan dimensión y requieren poco mantenimiento, como : espresso brown, chocolate profundo y moca suave.

2. Rubios más suaves y fáciles de llevar

La clave está en tonos que se funden bien y crecen de forma armónica, como el champagne, el honey blonde, y el bronde melt (fusión natural entre castaño y rubio).

3. Coppers y rojizos sofisticados

Cobre suavizado, burnt apricot y mezclas cálidas siguen en tendencia, ideales para dar luz sin exagerar.

4. Negro suave / Jet Black

Un negro profundo con subtonos ricos que aporta sofisticación sin verse plano o artificial.

5. Pops de color

Toques más atrevidos como teal, pasteles o metálicos suaves aparecen en looks artísticos y editoriales.

Texturas y peinados más populares

1. Textura natural con movimiento

Se celebra el cabello real: ondas suaves, definición ligera y un enfoque claro en la salud y el brillo.

2. Wet look y ondas definidas

El wet look se renueva con ondas pulidas que equilibran glamour y modernidad. Marco señala que este estilo se logra fácilmente con productos como el Dry Texturizing Spray y la Smoothing Cream de The It Collection de TRESemmé.

3. Accesorios protagonistas

Diademas, pasadores y lazos regresan con fuerza para elevar desde una coleta simple hasta peinados más elaborados.

4. Recogidos pulidos

Moños y coletas impecables siguen siendo favoritos para eventos formales o looks elegantes y minimalistas.

Acabados y cuidados clave

Brillo saludable: los tratamientos que potencian el gloss natural del cabello serán imprescindibles.



Textura aireada: el estilo air-dried (secado al aire) con movimiento relajado continúa marcando pauta.



Como consejo final, Marco Peña recomienda siempre finalizar el peinado con un spray de brillo, como el Lacquer Spray de The It Collection de TRESemmé, para lograr una melena luminosa y con acabado profesional.