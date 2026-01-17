Trump indultó a exgobernadora corrupta de Puerto Rico Wanda Vázquez: ¿qué pasará ahora?

NUEVA YORK – En la página web de la Oficina del Abogado de Indultos del Departamento de Justicia (DOJ) consta el documento de la clemencia otorgada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Wanda Vázquez, primera exgobernadora de Puerto Rico convicta por corrupción.

De acuerdo con la información en el sitio web, el perdón presidencial fue concedido el pasado jueves, 15 de enero.

Trump también indultó a dos de los coacusados en el caso federal, Julio M. Herrera Velutini y Mark T. Rossini.

Los documentos del perdón de cada uno de ellos lee: “Por la presente, designo, instruyo y faculto al Abogado de Indultos, como mi representante, para que administre y firme esta concesión de clemencia a la persona aquí nombrada. El Abogado de Indultos declarará que su actuación es un acto del Presidente, realizado bajo mis instrucciones”.

En el caso específico de Vázquez, la información en el archivo del DOJ especifica que los delitos cometidos fueron conspiración; soborno en un programa federal y fraude electrónico contra la integridad de los servicios públicos.

La decisión de Trump trascendió a menos de dos semanas de que se realice una audiencia en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico para determinar la sentencia de la exfuncionaria. La vista está pautada para el 29 de enero.

El indulto prácticamente dejaría sin efecto el procesamiento criminal contra la exgobernadora del Partido Nuevo Progresista (PNP).

La fiscalía federal ha insistido en su pedido de 1 año de cárcel, mientras que la defensa de la exgobernadora pidió la anulación de la sentencia bajo el alegato de que el Gobierno ha incumplido el acuerdo de culpabilidad de cinco maneras independientes.

Ni Vázquez ni Herrera Velutini han reaccionado a la noticia del indulto.

Sin embargo, el abogado de Rossini, Chris Kise, dijo a CBS que su cliente agradece profundamente la acción de Trump.

“El Sr. Herrera Velutini está profundamente agradecido con el presidente Donald J. Trump por otorgarle la gracia de su indulto benevolente y espera poder seguir adelante con su vida y dedicar su tiempo a su familia y a su carrera”, declaró Kise.

Un portavoz de la Casa Blanca indicó a FOX News que el presidente perdonó a Vázquez porque su procesamiento criminal supuestamente fue motivado políticamente.

“Todo este caso es un ejemplo de persecución política. En agosto de 2022, Wanda Vázquez se enfrentó a cargos de soborno relacionados con la financiación de su campaña para gobernadora en 2020. Los documentos de la solicitud de indulto de la Sra. Vázquez afirman que nunca existió ningún tipo de acuerdo de quid pro quo y que su procesamiento tuvo motivaciones políticas. La investigación contra la Sra. Vázquez comenzó 10 días después de que ella respaldara al presidente Trump en 2020″, declaró el funcionario bajo condición de anonimato ya que el presidente aún no ha anunciado oficialmente los indultos.

El vocero argumentó que la pesquisa federal a la exgobernadora implicó vigilancia a la campaña de Trump en el 2020.

“Según ella, la investigación no solo vigiló su campaña, sino que también incluyó la vigilancia de la campaña de Trump. Además, la Sra. Vázquez cree que no hubo soborno alguno, ya que las conversaciones con el banquero se referían a un acuerdo sobre políticas con un posible donante, y no a la realización de acciones a cambio de un beneficio material. Este caso presenta similitudes con el de Alexander Sittenfeld, quien recibió un indulto en mayo de 2025”, puntualizó la fuente.

En respuesta a los indultos, la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, dijo, como el tribunal todavía no había sentenciado a Vázquez, no iba a reaccionar a especulaciones.

“Todavía el tribunal no ha sentenciado. Así que, no se puede conmutar algo que todavía no tiene una sentencia. Así que yo no voy a opinar sobre una especulación previa… Si eso llegase a ocurrir, yo voy a opinar. Pero, mientras sea una especulación o rumores, no puedo hacerlo porque no se sabe si eso va a ser verdad o no”, expresó la primera mandataria al periódico El Vocero.

“Eso es una prerrogativa presidencial, como la tengo yo también a nivel estatal de hacer el mismo proceso de indulto”, añadió González, quien es republicana y aliada de Trump.

Cabe señalar que el Artículo II, Sección 2, Cláusula 1 de la Constitución de EE. UU. otorga al presidente el poder de conceder indultos, perdones, conmutaciones y remisiones por delitos federales, y que esa facultad puede ejercerse antes, durante o después de una condena, excepto en los casos de juicio político (impeachment).

Por su parte, el comisionado residente de Puerto Rico en Washington D.C., Pablo José Hernández, consideró que la clemencia de Trump a los corruptos promueve la impunidad.

“La impunidad protege y fomenta la corrupción. El indulto concedido a la exgobernadora Wanda Vázquez socava la integridad pública, destruye la confianza en la justicia y ofende a quienes creemos en un gobierno honesto”, declaró Hernández en un comunicado de su oficina.

Juan Dalmau, secretario general del Partido Independentista (PIP) y excandidato a la gobernación bajo la llamada “Alianza de País” en las elecciones del 2024, catalogó el perdón de “una humillación más al pueblo de Puerto Rico”.

“Wanda Vázquez fue acusada y se declaró culpable por corrupción. No se trata de alegaciones políticas ni de interpretaciones ideológicas: se trata de hechos probados en el Tribunal Federal. El perdón otorgado por Donald Trump es una humillación más contra el pueblo de Puerto Rico. Ese mismo Donald Trump que ha estado vinculado, por acción u omisión, a redes de poder que encubrieron traficantes sexuales de menores, algunos de los cuales operaron y se pasearon por Puerto Rico”, compartió por sus redes.

“Ante esta realidad, Jenniffer González y Thomas Rivera Schatz no pueden seguir guardando silencio. O denuncian y condenan el perdón a una corrupta convicta y el encubrimiento sistemático que representa el trumpismo, o quedan retratados como cómplices por asociación de la corrupción. Puerto Rico no puede tolerar más la política del silencio colonial de los sumisos que protege a criminales mientras castiga al pueblo. Aquí se exige claridad moral: o se está del lado de la justicia, o se está del lado de la impunidad”, emplazó el pipiolo.

En respuesta a la decisión de Trump, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, compartió desde sus redes sociales el siguiente mensaje: “El empresario (banquero) venezolano Julio Herrera Velutini fue indultado junto a Wanda Vázquez y Mark T. Rossini por el Presidente Trump. Habrá quienes entendamos que no debió concederse ese perdón “total o absoluto” o ninguno otro pero es una facultad constitucional del Presidente y la ejerció. PUNTO”.

Rivera Schatz también aprovechó para atacar a Dalmau por sus supuestos vínculos con el régimen del expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

“Ahora bien, ante las alegaciones de los opositores (izquierdosos) contra el Presidente Trump, de que hubo “influencias políticas”, pues ¡Luis Gutierrez y Juan Dalmau tienen acceso al congresista republicano, Tom McClintock! ¡A ver! ¡Aboguen con él por Nicolás Maduro! ¡Háblenle de la “soberanía venezolana” de lo que ustedes alegan es una “agresión militar” de que Venezuela quiere de regreso a su narco/asesino/ dictador! ¡Díganle a Trump que las acusaciones contra Maduro son falsas! ¡Que es “persecución política”!”, expuso.

Rivera Schatz, también republicano, fue un personaje clave en la batalla para que Vázquez ocupara la posición que dejó Ricardo Rosselló luego de que renunciara al cargo en el “Verano del 2019” en medio de masivas protestas en la isla. En un momento se especuló que Rivera Schatz era el principal rival de Vázquez por la silla vacante.

El 27 de agosto pasado, la exgobernadora se declaró culpable de un delito menor de violación a la Ley federal de Campañas Electorales al aceptar una donación de un extranjero para su campaña política de 2020 que la enfrentó en primarias al exgobernador Pedro Pierluisi.

En su defensa, dijo que había confiado en unas personas a su alrededor que no hicieron su trabajo.

Las autoridades federales en el territorio arrestaron a Vázquez el 4 de agosto del 2022.

Según el pliego acusatorio, desde diciembre de 2019 hasta junio del 2020, Vázquez participó en un esquema de soborno con el resto de los acusados que incluían a Herrera Velutini, banquero italo venezolano, y a Rossini, exagente del FBI (Negociado Federal de Investigaciones).

El caso salpicó a la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico (OCIF), que en aquel momento investigaba las transacciones y operaciones de Bancrédito, propiedad de Herrera Velutini.

A través de intermediarios, Herrera Velutini y Rossini alegadamente prometieron apoyar la campaña electoral de Vázquez si esta despedía al entonces comisionado de OCIF y nombraba a otro seleccionado por el banquero. La acusación contra la exgobernadora señala que esta aceptó el soborno en febrero de 2020, y, tras despedir al comisionado -que en ese momento era George Joyner- en mayo de ese mismo año, nombró al puesto a un exconsultor del banco. El acuerdo se tradujo en el pago de más de $300,000 para la campaña política de la entonces aspirante, alegan las autoridades federales.

La acusación formal señala además que, tras la derrota de Vázquez en las elecciones primarias de agosto de 2020, Herrera Velutini intentó sobornar a su sucesor, el “Funcionario Público A” (Pedro Pierluisi), con el ofrecimiento de fondos para su campaña a cambio de que este pusiera fin a la auditoría de la OCIF.

Según la acusación, entre abril y agosto de 2021, Herrera Velutini presuntamente utilizó intermediarios para sobornar a un testigo que se presentó como representante del “Funcionario Público A”, pero que en realidad actuaba bajo órdenes del FBI.

“En agosto de 2021, Herrera Velutini presuntamente pagó $25,000 a un comité de acción política asociado con el Funcionario Público A, con el entendimiento y la expectativa de que el Funcionario Público A resolvería la auditoría de la OCIF al banco de Herrera Velutini de la manera solicitada por Herrera Velutini”, especifica el comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos en el que se anunció la radicación de cargos contra Vázquez Garced.

Vázquez respaldó públicamente a Trump en el 2020 durante su fallida campaña a la reelección.

La entonces gobernadora incluso tenía planeado viajar a Sanford, en el centro de Florida, en el avión presidencial como parte de los esfuerzos en pro de la candidatura de Trump, pero debido a la COVID-19 y a un diagnóstico positivo del presidente el plan no se concretó.

El fin del traslado de Vázquez era cortejar el voto puertorriqueño en Florida, estado con la mayor cantidad de puertorriqueños o, aproximadamente, 1.2 millones al momento.

En una entrevista con Telemundo, Vázquez le pidió a los boricuas en la diáspora que votaran por el republicano.

“Yo le pido a todos los puertorriqueños que están escuchando que tienen que ir a votar. Tienen que ir a votar, ejerzan su derecho al voto y evalúen quién ha representado ser una persona que piensa en los puertorriqueños y las necesidades en el momento más difícil: es Donald Trump“, dijo.

Sobre la tirada de papel toalla de Trump a damnificados por el huracán María durante su visita a la isla en octubre de 2017, dijo que los boricuas tenían que pasar la página porque nadie es perfecto.

Las expresiones se dieron en medio de una visita a la ciudad de Nueva York, donde tenía previsto reunirse con miembros de la Junta de Control Fiscal (FOMPR) para hablar sobre la administración de fondos federales de salud.

En respuesta al endoso de Vázquez, la portavoz de la campaña de Trump, Danielle Alvarez, consideró que la acción era “una prueba más del entusiasmo que el presidente Trump está generando entre los puertorriqueños y todos los hispanos”.

