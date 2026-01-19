Brooklyn Beckham dice que no quiere reconciliarse con sus padres 

Un fuerte mensaje fue publicado por Brooklyn Beckham en contra de su familia que, según ha comentado, no acepta su relación con su esposa Nicola Peltz.

El hijo mayor de David y Victoria Beckham expuso una serie de motivos por los que no se siente a gusto con ellos.

“Mis padres han estado tratando de arruinar mi relación desde antes de mi boda, y no ha parado. Mi madre canceló la confección del vestido de Nicola a última hora, a pesar de lo emocionada que estaba ella por usar su diseño, obligándola a buscar urgentemente un nuevo vestido”, dijo al comienzo de la publicación.

Además de esto, señaló: “Semanas antes de nuestro gran día, mis padres me presionaron repetidamente e intentaron sobornarme para que no firmara los derechos de mi nombre, lo que nos habría afectado a mí, a mi esposa y a nuestros futuros hijos”.

Beckham señaló que su familia insistió en que firmara antes de la fecha de su boda porque entonces los términos del acuerdo se iniciarían. “Mi negativa afectó el pago, y no me han tratado igual desde entonces. Durante la planificación de la boda, mi madre llegó a llamarme ‘malo’ porque Nicola y yo elegimos incluir a mi abuela Sandra y a la Naunni de Nicola en nuestra mesa, porque ambas no tenían a sus esposos. Ambos padres tenían sus propias mesas igualmente adyacentes a la nuestra”, agregó.

En el matrimonio ocurrieron también una serie de hechos que consideró irrespetuosos. “Frente a nuestros 500 invitados, Marc Anthony me llamó al escenario, donde estaba previsto mi baile romántico con mi esposa, pero en su lugar mi madre estaba esperando para bailar conmigo. Ella bailó de manera muy inapropiada frente a todos. Nunca me he sentido más incómodo o humillado en toda mi vida. Queríamos renovar nuestros votos para poder crear nuevos recuerdos de nuestra boda que nos traigan alegría y felicidad, no ansiedad y vergüenza”, agregó.

Explicó que la marca Beckham es lo que le importa a sus familiares, más allá de cómo se sienta él. “El ‘amor’ familiar se decide por cuánto publicas en las redes sociales, o qué tan rápido dejas todo para aparecer y posar para una oportunidad fotográfica familiar, incluso si es a expensas de nuestras obligaciones profesionales”, destacó.