Karol G y Ferxxo terminan su noviazgo luego de tres años

El amor al estilo de un “verano rosa” se terminó entre Ferxxo y Karol G, según la información publicada este 19 de enero por el medio estadounidense TMZ.

Luego de meses de rumores y sin verlos juntos en redes sociales o eventos, una fuente cercana a la pareja reveló al portal noticioso que el noviazgo entre los reguetoneros colombianos llegó a su fin luego de 3 años.

La pareja, una de las más famosas de los últimos tiempos, capitalizó su amor en la industria de la música, debido a que muchos fans amaban verlos juntos, pero por razones que no están claras han tenido que separarse.

La ruptura fue discreta, de acuerdo con los datos de TMZ, y terminaron de forma amistosa.

Karol G y Ferxxo tuvieron un romance bastante viral, que surgió luego de su exitosa canción ‘FRIKI’ en el 2021.

Aunque tardaron en confirmar que estaban saliendo, luego fue inevitable ocultar el amor que había entre ellos.

Algo clave en esta relación fue el apoyo que ambos se dieron en sus carreras musicales. En más de una ocasión se vio a la colombiana apoyar a su novio en la gira Ferxxocalipsis, con la que recorrió varias ciudades del mundo, similar a lo que Feid hizo al apoyar a su pareja con el éxito del álbum Mañana será bonita. El último tema que lanzó la pareja fue ‘Verano Rosa’, que apareció en el álbum ‘Tropicoqueta’, de la Bichota.

Sin embargo, en los últimos meses se les veía poco juntos y las publicaciones de ambos en redes sociales estaban enfocadas en otros temas.

La fanaticada ha lamentado esta noticia con cientos de mensajes. Algunos de los que se han leído son: “Esa relación a mí me gustó mucho”, “Así es la vida, todo llega a su final, de una manera o de otra, lo importante es seguir adelante sin hacer daño a nadie”, escribieron algunos usuarios en redes sociales.

Otros mensajes que se leyeron fueron: “Se vienen canciones de despecho”.