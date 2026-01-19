Pronóstico del tiempo en Nueva York para este lunes 19 de enero

¿Qué ropa deberías usar para salir por las calles de Nueva York este lunes? Junto a esto, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” que los neoyorquinos van a percibir rondará los 25ºF (-4ºC) de máxima y 25ºF (-4ºC) de mínima.

La probabilidad de precipitaciones es del 3% durante el día y del 5% a lo largo de la noche, mientras que tendremos una nubosidad del 12% en el transcurso del día y del 12% en el curso de la noche.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 11.18 mph en el día y los 17.4 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. Durante este periodo del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 07:16 h, mientras que se pone en el horizonte a las 16:58 h. En total, tendremos 10 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana se prevé escasa nubosidad. Las temperaturas variarán entre los 14 y los 21 grados Fahrenheit (-10 y -6ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 8% por la mañana, 3% por la tarde y 8% por la noche.

El clima en Nueva York

Nueva York cuenta con un clima húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las lluvias son constantes durante todo el año, con tormentas durante épocas de verano y nevadas en invierno. La cercanía de la costa atlántica ayuda a suavizar los extremos de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la región y la época del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas que predominan son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos cálidos y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en los meses centrales del verano.

En la región oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados en el frío y veranos extremadamente calurosos e inviernos suaves. Tanto uno como otro tienen pocas lluvias debido a la aridez. El clima mediterráneo se encuentra en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.