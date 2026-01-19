Un estudio reveló que el oxígeno de la Tierra se acabará

Un estudio científico reciente ha reavivado el debate sobre el futuro del planeta al plantear un escenario extremo: la atmósfera terrestre perderá gran parte de su oxígeno. Aunque el titular puede sonar alarmante, los investigadores aclaran que no se trata de un riesgo inmediato para la humanidad, sino de un proceso que ocurriría dentro de miles de millones de años. Aun así, el hallazgo resulta clave para entender la evolución de la Tierra y los límites de la vida tal como la conocemos.

La fotosíntesis juega un papel importante en la producción de oxígeno en la tierra. Este proceso no solo involucra a los árboles, las algas, por ejemplo también producen una enorme cantidad.

¿Qué dice el estudio sobre el oxígeno de la Tierra?

La investigación, publicada en 2021 en la revista Nature Geoscience, está basada en modelos climáticos y geoquímicos y sostiene que el oxígeno no es un componente permanente de la atmósfera. Su presencia depende de un delicado equilibrio entre procesos biológicos, como la fotosíntesis, y procesos geológicos, como la actividad volcánica y la interacción entre rocas y gases.

Según el estudio, ese equilibrio se romperá cuando el Sol aumente progresivamente su luminosidad, un fenómeno normal en la evolución de las estrellas. Ese aumento de energía alterará el ciclo del carbono, reducirá el dióxido de carbono disponible para las plantas y, como consecuencia, disminuirá la producción de oxígeno.

¿Cuándo podría desaparecer el oxígeno?

Los científicos estiman que este escenario ocurriría dentro de aproximadamente mil millones de años o más. En términos geológicos, es un plazo relativamente corto, pero para la escala humana resulta una cantidad de tiempo enorme.

Antes de que el oxígeno desaparezca por completo, la atmósfera pasaría por cambios graduales. La concentración de oxígeno descendería de forma drástica, lo que haría imposible la supervivencia de animales y plantas complejas. Solo microorganismos anaerobios, es decir, organismos que no necesitan oxígeno, podrían persistir.

¿La Tierra siempre tuvo oxígeno?

El estudio recuerda que la Tierra primitiva no contaba con oxígeno en su atmósfera. Durante miles de millones de años, la vida fue exclusivamente microbiana. Fue la aparición de organismos fotosintéticos lo que provocó la llamada Gran Oxidación, hace unos 2.400 millones de años.

Ese cambio transformó el planeta y permitió el desarrollo de formas de vida más complejas. El nuevo estudio sugiere que este estado rico en oxígeno no es la norma, sino una fase temporal en la historia del planeta.

¿Qué implica este hallazgo para la humanidad?

Los investigadores subrayan que no existe motivo de alarma inmediata. El oxígeno no se agotará en siglos ni en milenios, y no guarda relación directa con problemas actuales como el cambio climático o la contaminación del aire.

Sin embargo, el hallazgo sí tiene implicaciones importantes para la ciencia. Ayuda a comprender mejor cómo evolucionan los planetas habitables y ofrece pistas para la búsqueda de vida fuera del sistema solar. Si el oxígeno es un estado transitorio, los científicos deberán replantear cómo interpretan su presencia —o ausencia— en exoplanetas.

El oxígeno en la Tierra es el resultado de muchos procesos, entre ellos la actividad volcánica.

Un recordatorio sobre la fragilidad del planeta

Más allá de su horizonte lejano, el estudio funciona como un recordatorio contundente: las condiciones que permiten la vida compleja en la Tierra no son eternas. El planeta cambia, incluso sin la intervención humana, siguiendo ciclos inevitables.

Para los expertos, entender estos procesos no solo amplía el conocimiento científico, sino que también refuerza la idea de que la vida en la Tierra depende de equilibrios extremadamente delicados. Mientras ese futuro distante llega, el reto inmediato sigue siendo proteger las condiciones que hoy hacen posible la vida.

También te puede interesar

· Desmitificando la creencia de que lo natural es la mejor opción

· Qué es el estrés oxidativo y cómo afecta al envejecimiento

· ¿Cómo será el fin del mundo?