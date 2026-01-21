8 errores al vender tu casa por los que pueden demandarte y ganar

Vender una vivienda no es solo ponerla en el mercado y firmar un contrato. Un descuido, una omisión o una mala interpretación legal puede terminar en una demanda que el comprador gane.

Estos son los errores más comunes que ponen en riesgo a los vendedores.

1. No revelar problemas previos de la propiedad

En muchos estados, los vendedores deben llenar un formulario de divulgación del vendedor donde se enlistan defectos conocidos: filtraciones, daños por agua o fuego, moho, reparaciones pendientes del techo o problemas estructurales.

No informar lo que sí sabes –aunque el problema no sea visible– puede colocarte en el centro de una demanda.

2. Omitir problemas que ya fueron reparados

Haber resuelto una infestación de termitas o un daño previo es positivo, pero igual debe declararse. Aunque consideres que el asunto quedó en el pasado, no divulgarlo permite que el comprador te demande si lo descubre después.

3. Intentar ocultar defectos

Cubrir una filtración con pintura fresca o parchar un problema mayor antes de listar la casa puede interpretarse como ocultamiento intencional. Si el nuevo dueño prueba que trataste de esconder el defecto, el riesgo legal aumenta.

4. No entender qué es un ‘accesorio’

Por regla general, los accesorios (fixtures) se quedan con la casa salvo que el contrato diga lo contrario. Esto suele incluir electrodomésticos instalados, luminarias y elementos fijos.



Si retiras algo que el comprador esperaba recibir —por ejemplo, un lavavajillas— sin aclararlo por escrito, puedes enfrentar un reclamo.

5. Llevarte artículos incluidos en el contrato

Cortinas, alfombras, lámparas, repisas empotradas y otros elementos decorativos pueden estar incluidos en la compraventa. Quitarlos después de firmar –aunque los consideres personales– abre la puerta a una demanda.

6. Decir de más durante las negociaciones

Comentarios informales sobre la casa o el vecindario pueden usarse en tu contra. Si el comprador demuestra que una afirmación fue incorrecta o engañosa, podría reclamar daños.

7. Incumplir el contrato

Al firmar, asumes obligaciones legales. Si te retiras de la venta sin una causa válida prevista en el contrato, el comprador puede demandarte por incumplimiento, incluso si tus razones parecen justificadas.

8. Cometer errores honestos

La buena fe no siempre te protege. Omitir información clave, hacer reparaciones caseras deficientes o cambiar de opinión sobre un elemento prometido pueden considerarse faltas legales con consecuencias.

La mejor defensa al vender tu casa es la transparencia, leer con cuidado el contrato y documentar todo por escrito.

Un pequeño error puede costar mucho más que una reparación a tiempo.

