Cuántos jubilados de EE.UU. tienen $1 millón o más en inversiones

Aunque las cifras sobre millonarios en Estados Unidos parecen elevadas, la realidad para muchos jubilados es muy distinta cuando se analiza cuánto dinero tienen realmente disponible para vivir del retiro.

Las estadísticas sobre riqueza en Estados Unidos suelen generar confusión. A simple vista, parecería que ser millonario es algo común: más de 24 millones de hogares en el país tienen un patrimonio neto superior a $1 millón, de acuerdo con datos citados por Bloomberg.

Eso equivale a más del 18% de los hogares. Sin embargo, ese número no refleja necesariamente seguridad financiera real para el retiro.

La clave está en cómo está compuesto ese patrimonio. No es lo mismo tener $1 millón en papel que contar con dinero líquido al que se pueda acceder sin vender una casa o asumir altos costos.

El problema de la riqueza no líquida

La liquidez –es decir, la facilidad con la que un activo puede convertirse en efectivo– es determinante.

Muchos hogares concentran gran parte de su patrimonio en su vivienda principal. De hecho, según Pew Research, en 2021 el promedio del patrimonio familiar excluyendo la vivienda era de apenas $57,900.

Esa cifra está muy lejos de lo que se necesita para un retiro cómodo.

Aunque existen opciones para aprovechar el valor de la casa en la jubilación –como venderla, reducir tamaño o usar préstamos sobre el capital–, todas tienen límites prácticos.

Vender implica mudarse, endeudarse implica pagos mensuales, y en ambos casos hay impuestos y costos de transacción.

Por ello, la firma británica Henley & Partners utiliza una medición distinta que excluye la residencia principal.

Con ese criterio, en Estados Unidos hay solo seis millones de ‘millonarios líquidos’, es decir, personas con $1 millón o más en activos fácilmente accesibles.

Eso representa aproximadamente el 2.2% de la población adulta, o 1 de cada 45 adultos.

¿Cuántos jubilados alcanzan el millón en inversiones?

En teoría, los jubilados deberían concentrar buena parte de ese grupo.

Las encuestas indican que los estadounidenses creen necesitar alrededor de $1.3 millones para retirarse con comodidad. Pero en la práctica, pocos llegan a ese nivel.

Un estudio del Congressional Research Service reveló que solo el 9.2% de los adultos de entre 55 y 64 años tiene más de $1 millón en cuentas de retiro, sin contar el valor de su vivienda.

Es decir, menos de uno de cada diez futuros jubilados alcanza esa cifra en inversiones líquidas.

Pensar el retiro con enfoque en liquidez

Depender casi por completo de la vivienda para financiar la jubilación puede ser riesgoso. No genera ingresos mensuales y concentra el patrimonio en un solo activo. Por eso, los especialistas recomiendan diversificar.

Para el retiro, conviene priorizar cuentas con ventajas fiscales como 401(k) o Roth IRA. Para objetivos de mediano plazo, pueden utilizarse cuentas de inversión tradicionales o ahorros que superen la inflación.

Quienes se acercan al retiro con pocos activos líquidos deben ajustar expectativas y evaluar escenarios como vender la casa, reducir gastos o incluir préstamos sobre el capital inmobiliario dentro de su planificación.

Entender la diferencia entre patrimonio total y dinero realmente disponible puede marcar la diferencia entre una jubilación tranquila y una llena de incertidumbre.

Sigue leyendo:

– Cuánto dinero debes tener para ser considerado de clase media alta a los 50 años

– Ciudadano denuncia que ICE lo sacó a la fuerza de su casa en ropa interior en Minnesota

– De cuánto será el pago promedio del Seguro Social a finales de 2026