El tiempo de hoy en Chicago para este miércoles 21 de enero

Muchas veces se ha dicho que el clima de Chicago es extremo y puede llegar a ser impredecible. Con sus veranos calurosos y húmedos y sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede cambiar todo lo que tenías planeado. Y como somos conscientes, aquí te narramos el pronóstico del tiempo para hoy miércoles 21 de enero.

El clima en Chicago hoy

La mejor manera de no sufrir con la temperatura en Chicago es consultar a diario el pronóstico del clima. Presta atención a las previsiones y consulta cada día los reportes para obtener la información meteorológica más precisa.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las próximas horas indica una temperatura máxima de 28 grados Fahrenheit (-2ºC) y una mínima de 14 grados Fahrenheit (-10ºC) . Junto a esto, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que se pronostica para esta jornada será de 16ºF (-9ºC) de máxima y 16ºF (-9ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia es del 55 durante la primera mitad de la jornada y del 75 durante la noche. Además, Asimismo, el cielo estará cubierto.

Las ráfagas de viento llegarán hasta los los 16.16 mph de máxima en el día y los 20.51 mph por la noche. En esta época del año, el amanecer dará comienzo a las 07:13 h, mientras que el crepúsculo lo tendremos a las 16:52 h. En total habrá 10 horas de sol durante el día.

El tiempo en Chicago mañana

En cuanto al clima en Chicago mañana se prevén nubes y claros. La temperatura máxima estimada será, en un principio, de 25 grados Fahrenheit (-4ºC), mientras que la mínima estará alrededor de los -9 (-23 grados Celsius). ¿Lloverá mañana en Chicago? Según la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 4% por la mañana, 8% por la tarde y 4% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si no quieres quedarte atrás y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te recomendamos consultar todos los días nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, tiene un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias oscilan entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias varían entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar bastante durante estas estaciones, pero las temperaturas diarias promedio suelen encontrarse entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante mencionar aquí que estas son temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden variar en gran medida en función de las condiciones climáticas específicas de cada momento, por lo que es recomendable estar preparado para todo tipo de condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es conocida por contar con un clima imposible de predecir, pero con la preparación adecuada, sin duda podrás sacar provecho al máximo del día a día en la Ciudad de los Vientos. Recuerda, si siempre estás informado de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás de sobra preparado para lo que te depare el día. Si deseas más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima