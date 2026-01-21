(Entrevista en video) Transición a SNAP para Puerto Rico: PRFAA insiste ante comités congresionales

NUEVA YORK – Gabriella Boffelli, la directora ejecutiva de la oficina de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA) en Washington D.C., dijo que la transición del PAN al SNAP en la isla es un asunto “serio” que requiere de muchos cambios técnicos, pero que continúan trabajando para agilizar los procesos a nivel local y federal.

“Son muchos cambios técnicos. El programa SNAP (Asistencia Nutricional Suplementaria) y el del PAN (Programa de Asistencia Nutricional) funcionan de maneras bastantes distintas. Hay requisitos de SNAP que no necesariamente se le aplican al PAN, así que esa es la parte técnica del tema en el que nosotros hemos estado trabajando con el Departamento de la Familia en hacer esas modificaciones y estar listos para una transición. Esto es algo serio. La diferencia con la legislación que se presentó en este Congreso es que la transición tomaría 10 años. Eso lo que permite es que salga fuera del cálculo que hace la Oficina de Presupuesto del Congreso y que no tenga un impacto fiscal inmediato. Esa es la estrategia en el lenguaje modificado que presentamos en este Congreso”, declaró en entrevista con El Diario en la que hizo un balance de los esfuerzos realizados por su oficina y la postura de los congresistas.

La funcionaria encargada de la oficina del gobierno de Puerto Rico en la capital federal hizo hincapié en que la legislación presentada por el comisionado residente Pablo José Hernández (H.R. 5168) para viabilizar el cambio extiende el plazo para garantizar un proceso ordenado.

“Lo de los cinco años adicionales es para que nadie se quede desprovisto. La transición la haces a 10 años. En ese cambio, lo que queremos asegurarnos es que nadie deje de recibir la ayuda alimentaria necesaria. Por eso es que la transición la manera en que la leas es a 15 años, pero la realidad es que es a 10 años y esos 15 años es un por si acaso”, resaltó Boffelli.

La directora de PRFAA reveló que continúan en comunicación con los líderes de los comités de Agricultura, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado federal, para insistir en la necesidad de que la transición sea incluida en el Farm Bill que lleva siendo prorrogada desde el 2023 por falta de acuerdo sobre su contenido.

“Nosotros hemos estado en diálogo con los comités (que atienden el tema), específicamente, de Agricultura, tanto en Cámara como en Senado…Ahora mismo, el Farm Bill, que es el vehículo idóneo para una transición, se lleva extendiendo y más recientemente lo extendieron un año más, porque la mayor parte del tiempo que se consumió el año pasado fue en el ‘One and Beautiful Bill’, así que no hubo vista al respecto en cuanto al Farm Bill. Pero eso es algo que ahora va a cambiar. Nosotros continuamos en comunicación con ellos. Le estamos dejando saber cómo nosotros estamos viendo una transición”, indicó la funcionaria.

La entrevistada anticipó que, de agendarse alguna audiencia congresional relacionada con el Farm Bill, solicitarían participar en la misma como parte de los esfuerzos a favor de la transición a SNAP.

“Ese proyecto que trabajé con el comisionado residente es el proyecto que radicó la gobernadora (Jenniffer González) durante su incumbencia en el Congreso, así que seguimos impulsando eso, y vamos a ver estos próximos meses si se va a ver una vista (audiencia) en algunos de los comités para poder nosotros incluir ahí nuestras ponencias. Pero nosotros le seguimos brindando la información a los comités. Nosotros tenemos llamadas casi semanales, tanto con los comités, Departamento de la Familia, así que estamos bien involucrados en ese tema”, mencionó.

Boffelli subrayó que su oficina y otros promotores de la transición deben lidiar, no solo con lograr que el cambio de programas se incluya en la legislación ómnibus, sino con el hecho de que el tema compite con otros como parte del debate de la Ley de Agricultura que deberá verse antes de noviembre próximo.

“Como sabes, la Cámara de Representantes tiene una mayoría republicana, pero son dos o tres republicanos, o sea, que no es una cantidad amplia. Hay muchas negociaciones que no tienen que ver exclusivamente con el tema de Puerto Rico, pero otros temas de nutrición dentro del Farm Bill y ahí es donde básicamente están contando los votos y ese es el aspecto con el que lidiamos…”, expuso.

Sobre las objeciones de republicanos para que Puerto Rico participe plenamente en SNAP, dijo: “Es un aspecto más de dinero por lo que implicaría añadir otro territorio al programa. Esa es la parte, ahora con los cambios de One Big Beautiful Bill y los requisitos laborales que se están implementando (en Puerto Rico bajo el PAN), nosotros entendemos que la cantidad inicial que se había estimado que costaría el programa, eso bajaría significativamente, así que estamos en esas conversaciones”.

La directora de PRFAA argumentó que están trabajando directamente con la oficina del presidente del comité de Agricultura de la Cámara, Glenn “GT” Thompson para poder adelantar el asunto.

“El presidente G.T. Thompson lo trajimos a Puerto Rico hace par de años atrás y él entiende bien y perfectamente; tuvimos un foro en el que escuchó de la industria; lo llevamos a los supermercados a ver los productos; lo llevamos a ADSEF (Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia), así que sabe que estamos completamente comprometidos, y ahora que la gobernadora es gobernadora sabe que estamos haciendo todas las implementaciones en términos de contratar más personas, mejorar la tecnología…Hemos estado llevando ese mensaje al Congreso”, afirmó Boffelli.

Thompson ha dicho en varias instancias que entiende que la isla no está preparada para asumir la transición. El representante republicano de Pennsylvania ha hecho particular énfasis en los requisitos de inserción laboral para participar de SNAP.

A pesar de los retos anteriores, Boffelli consideró que la abogacía a favor de SNAP en Puerto Rico ha ganado terreno en el Congreso.

“Yo creo que esto es algo que gana impulso constantemente. Nosotros hemos tenido hasta 200 organizaciones, muchas de ellas a nivel nacional, que están apoyando esta medida, así que es algo que tiene amplio apoyo en la isla y fuera de la isla, apoyo bipartita…Yo creo que esto sigue ganando terreno”, dijo al tiempo que indicó que el tema es una de las prioridades más grandes de la Administración González que representa.

“Pero la realidad es que todo depende del Farm Bill, qué tan rápido se apruebe, qué tan rápido hayan vistas al respecto y que no se siga extendiendo como ha sido por los pasados tres años”, añadió.

El Puerto Rico Nutrition Assistance Fairness Act (Ley de Equidad en la Asistencia Nutricional en Puerto Rico) fue anunciada en una conferencia conjunta entre Hernández y González en septiembre pasado.

El H.R. 5168 dispone para una transición de PAN a SNAP en un periodo máximo de 15 años. La medida modificaría la Ley de Alimentos y Nutrición de 2008 para incorporar Puerto Rico a SNAP.

En diciembre, Hispanic Federation junto a la oficina de PRFAA y la del comisionado residente lideraron una sesión informativa sobre el tema en la que participaron más de 50 empleados de distintas oficinas congresionales.

Adicional, una coalición de más de 110 organizaciones firmaron una carta en la que emplazaron a los legisladores federales a apoyar la transición. Algunos de los suscribientes representan a entidades en Nueva York, Illinois, Florida, California, Connecticut y Carolina del Norte.

En la misiva a los miembros del Congreso, los activistas basaron el llamado en argumentos sobre el efecto económico en cadena que tendría la transición a nivel local y federal.

“Puerto Rico importa aproximadamente el 85% de sus alimentos y productos de los EE.UU. continentales. Al adoptar el programa SNAP, se estima que los hogares puertorriqueños tendrían un mayor poder adquisitivo, lo que generaría una mayor demanda de productos como carne de cerdo, aves de corral, carne de res, soja, maíz para alimentación animal, productos lácteos (incluidos queso y leche), así como arroz, alimentos enlatados, cereales y productos procesados. Este cambio crearía mercados adicionales para los agricultores, procesadores de alimentos y fabricantes estadounidenses. Las estimaciones indican que cada dólar en beneficios de SNAP distribuido genera aproximadamente entre $1.50 y $1.80 dólares en actividad económica”, lee parte del documento con fecha del 9 de diciembre.

Hasta el momento, el proyecto de ley cuenta con 23 coauspiciadores en la Cámara, 17 demócratas y seis republicanos.

Como en congresos anteriores, se espera que la senadora demócrata de NY, Kirsten Gillibrand, presente la versión hermana del proyecto, aunque no hay una fecha determinada para realizar el trámite.

“Ella (Gillibrand) ha sido una campeona para nosotros en este tema, así que sí, ella va a estar presentando la legislación; sigue buscando coauspiciadores al momento. Ella también es parte del comité (de Agricultura) en el Senado, así que también tiene esas discusiones internas con los del comité, tanto el personal como otros senadores. ¿Cuándo lo va a radicar?, eso le doy deferencia a la senadora para cuando ella piensa que es el momento para radicarlo” señaló.

El Diario envió un email a la oficina de Gillibrand a mediados del mes pasado para indagar sobre la potencial presentación de la medida, y la respuesta fue que, por el momento, no tenían novedad, pero que nos mantendrían informados.

