De PAN a SNAP en Puerto Rico, tema prioritario en el 2026 para organizaciones que cabildean por transición

NUEVA YORK – Las elecciones de medio término en noviembre de este año podrían incidir en la discusión en el Congreso sobre la transición de PAN (Programa de Asistencia Nutricional) a SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria) en Puerto Rico.

Así lo estimó Julietta Lopez, vicepresidenta de auntos federales de Hispanic Federation (HF), al hacer un análisis del curso que podría tomar el debate en la capital liderado por organizaciones como la que representa.

“En lugares como Pennsylvania, donde el voto puertorriqueño ha crecido en poder…ese es un estado que miramos. Ese es el estado (que representa) “GT” Thompson…No solo se trata de la gente que está en Puerto Rico; hay puertorriqueños por todos los Estados Unidos, y eso es algo que es súper importante y que estamos intentado decirle (a los congresistas). A esta gente (puertorriqueños en los estados) les importa (el tema). Hay mucha gente que tuvo que irse de Puerto Rico y no se querían ir y tuvieron que venir a los estados y acá tienen sus beneficios (federales) completos”, reflexionó López, encargada de cabildear a favor de ese asunto en Washington D.C.

El representante republicano Glenn “GT” Thompson es una de las figuras clave en la discusión sobre el cambio de programas. Como presidente del comité de Agricultura de la Cámara Baja debe evaluar la potencial inclusión de la transición en la “Farm Bill”, paquete ómnibus que se volverá a considerar este año, probablemente antes de septiembre cuando expira la más reciente prórroga, debido precisamente a la proximidad de las elecciones.

En la consulta del 3 de noviembre, se renovará la totalidad de la Cámara y un tercio del Senado.

Aunque los puertorriqueños en la isla no pueden votar en los comicios porque residen en el territorio, los que se han mudado a los estados pueden ejercer ese derecho. En las pasadas elecciones, los puertorriqueños en Pennsylvania fueron un bloque electoral clave para determinar los resultados.

Como parte de su capacidad electoral, los boricuas en la diáspora también evalúan el trabajo que hacen legisladores federales en favor de los temas que impactan a la comunidad dentro y fuera de EE.UU.

“(Los congresistas) tienen intenciones de atender el Farm Bill para mitad de año, porque sabemos que después vienen las elecciones y tienen menos tiempo durante los años de (elecciones) de medio término; tienen más tiempo en receso. Más legislación va a pasar en los primeros seis meses de este año”, anticipó López sobre la posible consideración de la Ley de Agricultura antes de la fecha usual o en septiembre.

La Federación Hispana encabezó una sesión informativa a principios de diciembre para urgir al Congreso a aprobar la Ley de Equidad de Asistencia Nutricional para Puerto Rico (Puerto Rico Nutrition Assistance Fairness Act), un proyecto de ley que facilitaría la transición de PAN a SNAP en la isla o equipararía la cantidad de fondos para asistencia alimentaria que reciben los ciudadanos estadounidenses en Puerto Rico con la que reciben los beneficiarios en estados, e incluso en otros territorios como Guam e Islas Vírgenes.

El PAN, la subvención en bloque que aplica en la isla desde principios de los 80, representa una cantidad menor de dinero para los recipientes a pesar de los altos niveles de inseguridad alimentaria y pobreza en la isla. Además, se requiere autorización del Congreso para cualquier incremento en el financiamiento en respuesta a desastres naturales, por ejemplo.

Según los datos del Instituto de Desarrollo de la Juventud (IDJ), organización especializada en el manejo de la pobreza infantil en Puerto Rico que también participó en la jornada congresional, el ingreso medio de las familias puertorriqueñas con hijos es de $26,360 dólares, casi $40,000 menos que el ingreso medio en Nuevo México, la segunda jurisdicción con el ingreso más bajo de EE.UU.

Como consecuencia de esta disparidad salarial, 72,236 familias con hijos, equivalente al 36%, viven en la pobreza a pesar de tener empleo.

La información con base en los números de la Oficina del Censo de Estados Unidos para el 2023 además apunta a que el 54.3% de los niños y jóvenes en Puerto Rico vivían bajo el nivel de pobreza, la tasa más alta entre todas las jurisdicciones de EE.UU.

El análisis de la entidad también arrojó que el 73% de los niños que viven en hogares encabezados por mujeres se encuentran por debajo del umbral de pobreza. El ingreso anual promedio de estos hogares es de tan solo $14,495.

Más congresistas apoyan la transición a SNAP en Puerto Rico

La sesión informativa en la que se insistió en la aprobación del H.R. 5168, presentado por el comisionado residente Pablo José Hernández, y que respalda la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, se tradujo en el apoyo de cinco nuevos congresistas a la legislación. Todos son demócratas.

“Después de la sesión informativa, tuvimos cinco representantes más que se han unido a la legislación, (Rosa) DeLauro, Connecticut (demócrata); (George) Latimer, Nueva York (demócrata); (Emily) Randall (Washington); (John) Olszewski, Maryland; (John) Mannion, Nueva York”, especificó López sobre los resultados de los esfuerzos que además incluyeron una carta a legisladores firmada por más de 100 organizaciones aliadas a HF.

“Los diferentes equipos de esas oficinas fueron al ‘briefing’ (sesión informativa). Con algunos pudimos tener reuniones después; hablamos con todos los equipos y nos dijeron que oficialmente los representantes van a apoyar esta legislación”, añadió la portavoz de Hispanic Federation.

“Las oficinas congresionales han reaccionado, especialmente a final de año…Poquito a poquito, el Congreso está entendiendo que esto es algo sobre lo que tienen que actuar” , puntualizó la experta quien promueve las prioridades de política federal de la organización.

Hasta finales del mes pasado, la medida contaba con 20 coauspiciadores, 14 demócratas y 6 republicanos.

A partir de este año, el cabildeo se enfocará en los miembros y encargados de los comités, tanto en Cámara como en Senado, anticipó López.

“Nos enfocamos en todas las personas que van a trabajar legislación (relacionada con el tema), como el senador (John) Boozman, que está encargado del comité de Agricultura y va a trabajar en el Farm Bill que es la legislación que queremos usar para pasar la transición de PAN a SNAP”, resaltó.

“También el representante Glenn “GT” Thompson…,para que ellos estén seguros de que esta legislación es importante, es necesaria…Y como ellos están encargados de la Farm Bill, era importante para nosotros hablar con esas oficinas. Seguimos las conversaciones con ellos…Estamos hablando bastante de las cosas importantes que se van a hacer con esta transición, no solo para Puerto Rico, sino para los estados”, añadió López, quien laboró por varios años en la oficina del actual líder de la minoría demócrata en el Senado, Charles Schumer.

La entrevistada detalló que, en la legislación, decidieron extender el tiempo para completar la transición a 15 años con el fin de atenuar una de las principales preocupaciones de líderes republicanos: el costo.

“Siempre hay una pregunta de costo. Pero, las cosas cuestan. Lo importante aquí es que el costo y lo que va a obtener Puerto Rico, estos ciudadanos americanos (en la isla) no se puede comparar. Sabemos que cuando la gente tiene el acceso a los alimentos correctos, está más saludable, necesita menos el seguro médico…Para nosotros, SNAP es un costo que vale la pena”, afirmó.

“No es que enseguida vamos a transicionar. Una cosa específica que le dijimos al equipo de Thompson, que le gustó y que entendieron, fue que Puerto Rico ya está desarrollando varios de los procesos que van a ser necesarios. Ya tienen el requisito para el trabajo (programa Cuna de Talentos). Eso es algo importante que estamos hablando con las oficinas, que Puerto Rico sí está listo y se ha estado preparando y esto es algo que no ha importado quién ha estado encargado del gobierno de Puerto Rico. No importa qué partido. Esto es algo que cada gobernador ha decidido que es una prioridad”, añadió sobre el mensaje que están llevando.

López, de origen colombiano pero nacida en Nueva York, explicó que la legislación además provee para revisión continúa de los procesos por parte del gobierno federal.

“De acuerdo con la legislación, estaremos chequeando cada año cómo va la transición. Hay un punto de que, si ya Puerto Rico está listo, se puede hablar con el Congreso para ver si podemos empezar la transición más temprano. Pero esa es la parte más importante….el Gobierno y el Congreso van a ser parte de esto y van a saber qué está pasando, y pueden evaluar y cambiar si lo necesitan”, expuso.

López dijo que es posible que la transición se pueda completar en menos de 15 años, “pero queremos que se complete en el tiempo que debe. Entonces, construimos (el timeline) de 10 años de preparación y los últimos cinco (para implementación), pero puede ser más rápido, y se puede analizar eso dependiendo de cómo está Puerto Rico”.

A preguntas sobre en qué áreas ha avanzado el gobierno de Puerto Rico de cara a un posible cambio de programas, respondió: “En lo digital, durante COVID, Puerto Rico ya cambió y están preparados para eso. Hace dos años empezaron un programa para desarrollar los requisitos de trabajo…Están haciéndolo para prepararse. Ellos están haciendo lo que pueden hacer con los recursos que tienen. Los requisitos para el PAN son menos que los de SNAP, y ellos están haciendo lo que tienen que hacer”.

El alcance de “Cuna de Talentos” y los requisitos laborales para SNAP

Bajo la Administración del pasado gobernador Pedro Pierluisi se lanzó la iniciativa conocida como “Cuna de Talentos”, programa para el que son elegibles beneficiarios hábiles del PAN entre las edades de 18 a 54 años y sin dependientes.

Para mantener la elegibilidad al programa PAN, los participantes de Cuna de Talentos deben cumplir con uno de los siguientes requisitos: 20 horas de labor a la semana; estar activo en un programa de capacitación, adiestramiento o educación, o realizar 20 horas de trabajo voluntario.

El programa se creó para avanzar en los requisitos laborales bajo SNAP de cara a una potencial transición.

La Administración González ha dicho que le da seguimiento a Cuna de Talentos.

Reportes en octubre señalaban que, acorde con las disposiciones de “One Big Beatiful Bill” (H.R.1) que firmó el presidente Donald Trump, la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef) aumentaría hasta los 64 años el límite de edad para que beneficiarios del PAN se inserten a la fuerza laboral acorde con lo establecido a través de Cuna de Talentos.

Sobre la posición entre demócratas en el Congreso con respecto al asunto, López reveló que la principal preocupación en la que muchos están centrados es en la aplicación de las provisiones de la referida ley de impuestos que impactan la elegibilidad a SNAP.

“Algo que es importante para el Partido Demócrata es la H.R.1, la legislación que fue aprobada este verano en el que pusieron más requisitos para el programa SNAP en los estados. Eso va a ser una prioridad para los demócratas, pero estamos trabajando con ellos para asegurar que podemos tener todo junto. Vamos a poder tener las prioridades de nosotros, las de los demócratas, y las de los republicanos”, apostó.

En esa dirección, la portavoz de HF anticipó que le darán seguimiento a las conversaciones que ya han mantenido con la representante demócrata de Minnesota, Angie Craig.

“Como la Farm Bill es la legislación grande que va a lidiar con SNAP, ellos van a estar súper enfocados en eso. Nosotros nos reunimos con el comité (de Agricultura de la Cámara) y con Angie Craig (demócrata de algo rango), la demócrata que está encargada, y ella apoya la legislación, y eso es algo súper bueno. Ella dijo que iba a hablar con el comité, con los demócratas en su caucus, para decidir qué exactamente van a hacer”, subrayó.

Por otro lado, López confirmó que la senadora demócrata de Nueva York, Kirsten Gillibrand, trabaja en el proyecto hermano del H.R. 5168.

“Ella sí está trabajando en su versión que va a ser la misma que presentó el representante Hernández. Están trabajando para tener un grupo grande bipartidista…, pero sé que la intención es introducirlo este año”, adelantó.

Buena parte del mensaje de Hispanic Federation y las demás organizaciones este año para continuar avanzando en la discusión del tema a nivel congresional es el impacto económico positivo que tendrá la transición en los estados.

“Esta transición va a ser buena para los ciudadanos estadounidenses en Puerto Rico, pero específicamente va a ser súper bueno para nuestros comercios rurales en los estados. El presidente, específicamente, impulsó una legislación para ayudar a las áreas rurales en EE.UU., y (SNAP) puede ayudar sin tener que hacer eso. En Puerto Rico se importa más del 80% de sus alimentos desde EE.UU. Así que, si Puerto Rico puede comprar más, obviamente las comunidades rurales van a tener más, y podría ser una de las expansiones más grandes de importaciones desde EE.UU. si se hace correctamente”, argumentó López.

Otro ángulo en el que enfatizarán es en una mayor fiscalización de los fondos bajo SNAP.

“Una cosa importante es que, cuando estamos hablando del Gobierno, ahora mismo está súper enfocado de a dónde van los dólares federales y si se están usando correctamente. Bajo SNAP en Puerto Rico, con los registros que existen, significan que vamos a saber más sobre cómo se están usando esos dólares. Ahora mismo, Puerto Rico solo tiene que reportar dos o tres veces al año; con SNAP es cada mes. Vamos a saber de verdad la eficiencia de esos dólares federales. Esa es otra cosa que estamos hablando en el Congreso para los miembros que están súper preocupados de cómo se está gastando el dinero”, comparó la representante quien también ha llevado estos planteamientos al alto mando de USDA (Departamento de Agricultura de EE.UU.).

Carta a miembros del Congreso sobre necesidad de SNAP en Puerto Rico

En la carta a los miembros del Congreso, con fecha del 9 de diciembre, las organizaciones que abogan por SNAP para Puerto Rico plantearon que el efecto económico en cadena beneficiaría a distintas industrias en EE.UU.

“Puerto Rico importa aproximadamente el 85% de sus alimentos y productos de los EE.UU. continentales. Al adoptar el programa SNAP, se estima que los hogares puertorriqueños tendrían un mayor poder adquisitivo, lo que generaría una mayor demanda de productos como carne de cerdo, aves de corral, carne de res, soja, maíz para alimentación animal, productos lácteos (incluidos queso y leche), así como arroz, alimentos enlatados, cereales y productos procesados. Este cambio crearía mercados adicionales para los agricultores, procesadores de alimentos y fabricantes estadounidenses. Las estimaciones indican que cada dólar en beneficios de SNAP distribuido genera aproximadamente entre $1.50 y $1.80 dólares en actividad económica. Se prevé que la transición de Puerto Rico al programa SNAP genere una importante actividad financiera para la economía estadounidense, beneficiando potencialmente a sectores como la agricultura, el transporte, el comercio minorista y la manufactura”, proyectaron.

Los suscribientes además se refirieron a un análisis de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense de 2022 que sugiere que la diáspora puertorriqueña en EE.UU. contaba con un poder adquisitivo de $170,000 millones de dólares, impulsando la economía del país y representando uno de los bloques electorales más influyentes de la nación.

“Muchos mantienen vínculos con la isla y su cultura, a pesar de vivir lejos. Las relaciones con familiares y amigos en la isla se mantienen a menudo mediante visitas regulares y apoyo financiero, lo que contribuye a la economía de Puerto Rico”, resaltó la misiva.

Sobre el alcance del PAN versus SNAP, el escrito explicó que, “desde 1982, los ciudadanos estadounidenses en Puerto Rico han estado excluidos del programa SNAP y, en su lugar, reciben asistencia nutricional limitada a través de una subvención global con un límite máximo, bajo el PAN”.

“Esta subvención, financiada con solo el 75% de lo que proporcionaría el Programa de Cupones para Alimentos, dio lugar a criterios de elegibilidad más estrictos y a la reducción de los beneficios, lo que empeoró la inseguridad alimentaria de los residentes de Puerto Rico”, subrayaron.

En cuanto al proyecto de ley introducido por Hernández Rivera, el documento detalló que consta de “un enfoque mesurado y pragmático” para la transición, “con el objetivo de minimizar las interrupciones y promover una implementación efectiva durante un período de 10 a 15 años”.

Entre el primer y el décimo año, Puerto Rico y USDA se centrarían en desarrollar la infraestructura necesaria para SNAP, “incluyendo la integración en los sistemas de informes de datos, la migración de las redes de minoristas y la capacitación integral del personal para las operaciones de SNAP”.

Entre el undécimo y el décimoquinto, la transición se enfocaría en alinear los niveles de beneficios y los procesos administrativos con los estándares de SNAP “para garantizar una experiencia fluida para los participantes y las empresas”.

